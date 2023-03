Las referencias íntimas en ‘River’, la nueva canción de Miley Cyrus

Además de contener un guiño a Hannah Montana, “River”, la nueva canción de Miley Cyrus, está plagada de referencias íntimas que harían sonrojar al personaje de Disney.

Pese a quien le pese, Miley Cyrus volvió más fuerte que nunca con su nuevo disco, “Endless Summer Vacation”, y no sólo lo demostró con su primer sencillo, “Flowers”, sino también con “River”, del que este viernes lanzó videoclip.

Este nuevo sencillo ha sido aclamado por todos los fans de la cantante porque, por un lado, musicalmente tiene un guiño al programa de Disney que la hizo famosa, y por el otro, debido a las referencias íntimas que su letra posee, de las cuales te hablaremos a continuación.

“River” y el guiño oculto a Hannah Montana

El medio Bustle puso en palabras lo que muchos seguidores de Miley sintieron al escuchar la rola: “River” es la más parecida a la música que la cantante realizó para “Hannah Montana”.

Y eso se debe a que mezcla ritmos de acid house, hechos con sintetizadores, con pop dance, y un coro repetitivo.

De hecho, la propia Miley comentó en un teaser del especial que estrenará en Disney+, su regreso a la productora desde que le dijo adiós a “Hannah Montana” en el 2011, que la canción estaba hecha para dejarlo todo en la pista de baile.

Aunque también mencionó que los productores del especial, titulado “Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)”, no le dejaban hablar sobre el verdadero significado de la letra de la canción, que es mucho más íntima y que seguramente haría que Hannah Montana se fuera de cabeza.

Pero antes de adentrarnos a eso, hay que comentar un detalle importante: la letra del sencillo hizo un guiño pequeño a la propia Hannah, en la parte que dice “you could be the one”, ya que justamente una de las canciones más populares del tiempo de Miley con Disney, y la única que llegó al listado Billboard Top 10 Hits, fue “He Could Be the One”.

Y hasta ahí se acaban las similitudes con la música tierna de Hannah Montana.

Las referencias íntimas en “River”

“Ellos no quieren que diga de que la canción realmente habla de…”, comenta Miley en el avance de su especial en Disney+ antes de ser censurada con un pitido.

Y aunque sabemos que la censura se añadió para el público menor de edad que pudiera ver el segmento, muchos fans adultos de Miley entendieron muy bien lo que la cantante quería decir.

Pero para aquellos que no lo captaron, solamente deben echarle una mirada a la letra de “River”, a partes como: “you could be the one, have the honor of my babies” (podrías ser el único, tener el honor de mis bebés); o “You’re just like a river, you go on forever (...), I was a desert ‘fore I met you, I was in a drought” (eres como un río, sigues eternamente (...), yo era un desierto antes de conocerte, estaba seca).

Porque justamente Miley intentó hacer alusiones en la canción a un encuentro íntimo con un hombre con el que siente que hay una fuerte conexión, haciendo que el sencillo hable de amor y, a su vez, de sexualidad, pero de una manera bastante sutil.

“Es jodidamente sucia”, añadió al hablar del sencillo en el especial.

Lo que más se ha aplaudido con esta canción es que Miley no hace referencia alguna a su ex pareja, Liam Hemsworth, como ocurrió con “Flowers”, por lo que da a entender que el tema es una expresión madura de lo que ella espera encontrar en su futura pareja.

Aunque no fue sencillo concebir la canción. Miley confesó a Spotify que la hizo en un momento en el que estaba pasando por muchas cosas negativas tanto emocional como personalmente, y que la inspiración le llegó después de organizar una fiesta con amigos cercanos.

“La regla era que cada chica tenía que traer a su mejor amigo gay o no podía entrar. Nos pusimos a bailar a Diana Ross, a Whitney (Houston), a Lindsay (Lohan), a Paris (Hilton), a Britney (Spears); a todas las leyendas”, contó.

“La canción evolucionó de un problema que me hacía sentir como si nunca dejara de llorar, a luego (convertirse en) una lluvia de amor”.

Así que, como tal, “River” también es una carta de esperanza hacia sí misma, a sus sentimientos y al futuro; a una época en la que ella conozca a alguien que le haga sentir que, después de tanta “sequía”, su corazón por fin se llena con un río de amor.

