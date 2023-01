Referencias a Liam Hemsworth y a canciones populares son sólo algunos de los detalles que no notaste de “Flowers”, el nuevo video de Miley Cyrus, y aquí te los revelamos todos.

Miley Cyrus hizo un regreso triunfal este jueves con el videoclip de su nuevo sencillo, que está arrasando en redes y ha sido aplaudido por muchos ya que se piensa que la artista volcó aquí algunos sentires que aún permanecen en su corazón por su ex relación con el actor Liam Hemsworth.

Puede que tú ya hayas escuchado el tema, pero… ¿le pusiste verdadera atención? Lo sabrás al ver los detalles que no notaste de “Flowers”, el nuevo video de Miley Cyrus.

¿De qué trata “Flowers”, la nueva canción de Miley Cyrus?

La letra del tema es simple: una persona que le canta a otra sobre lo duro que ha sido dejarle ir después de todo lo que vivieron juntos; una especie de sueño del que ha costado despertar.

Justamente por eso los fans consideran que la canción es una alegoría a su ex pareja, Liam Hemsworth, con quien se casó en secreto en diciembre del 2018, y terminó separándose en agosto del 2019, tras haber vivido varios conflictos, rupturas y reencuentros desde que comenzaron a salir en 2009, según Page Six.

Y es que la letra del tema da ciertos detalles que justamente dan a entender que sí es una canción pensada y escrita para Liam, a quien mucha gente todavía no perdona por haber dejado a Miley, e incluso varios lo están comparando con Gerard Piqué por los paralelismos entre su forma de actuar y la del futbolista en su ruptura con Shakira, como te contamos en este enlace.

Miley no ha aclarado si realmente el tema está dedicado o no a su ex, aunque puede que, al hacer un repaso por los detalles que no notaste de “Flowers”, el nuevo video de Miley Cyrus, tú también sientas que no necesita decir más al respecto porque todo ha quedado muy claro en la canción.

Los detalles que no notaste de “Flowers”, el nuevo video de Miley Cyrus

La canción se lanzó a un día del cumpleaños de Liam

Muchos no lo sabían pero Liam Hemsworth cumple 33 años el 13 de enero, por lo que no es una casualidad que Miley haya decidido estrenar “Flowers” la noche anterior a su cumpleaños, quizá como una especie de llamada de atención para él, o una carta de despedida que siempre quiso entregarle pero que no se había atrevido hasta ahora.

Hace mención del hogar que perdieron en 2018

En aquel año, muchas casas y espacios en Malibu fueron consumidos por el fuego en un gran incendio que acabó con parte de la vida silvestre de una zona natural de la ciudad, entre ellas la mansión millonaria que Liam y Miley habían adquirido para su vida de casados. Se dice que ese hecho fue significativo para ambos, y que parte de la razón por la que se separaron nació con ese desastre.

Hace pequeños guiños a otras canciones que le dedicó

Con frases como “I didn’t wanna leave you, I didn’t wanna fight” (no quería dejarte, no quería pelear, en español), Miley hizo ciertos guiños a partes de otras canciones que también lanzó como catarsis para su ruptura, como “Wrecking Ball”, del 2013, en la parte que dice “I never meant to start a war, I just wanted you to let me in” (no pretendía iniciar una guerra, sólo quería que me dejaras entrar, en español).

Sus referencias a “Dancing With Myself” y “Dancing In the Dark”

Los que disfrutamos de la música y las películas de los 80 sabemos que hay guiños a canciones como “Dancing With Myself”, de Billy Idol, y “Dancing In the Dark”, de Bruce Springsteen, que justamente tocan temas como la soledad, la separación y el acto de moverse al ritmo de la música en un espacio sin luz, como Miley hace en algunas parte del video. Puede que incluso haya hecho referencias a “Dance In the Dark”, de Lady Gaga.

Una canción de pleno empoderamiento

Así como Shakira y su colaboración BZRP, esta rola ha sido aplaudida por los fans por ser una insignia para el empoderamiento, ya que justamente hace constar que muchas veces nos olvidamos de que el mayor amor que podemos tener y sentir es el propio, y lo hacemos justamente por estar enfrascados en el dolor y el vacío que nos dejó la persona a la que consideramos nuestra otra mitad.

Letra de “Flowers”, de Miley Cyrus

We were good, we were gold

Kind of dream that can’t be sold

We were right ‘till we weren’t

Built a home and watched it burn





Mmm, I didn’t wanna leave you, I didn’t wanna lie

Started to cry, but then remembered I





I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don’t understand





I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can





Can love me better, can love me better than you can, baby

Can love me better, can love me better than you can, baby





Paint my nails cherry-red

Match the roses that you left

No remorse, no regret

I forgive every word you said





Oh, I didn’t wanna leave, baby, I didn’t wanna fight

Started to cry, but then remembered I





I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours, yeah

Say things you don’t understand





I can take myself dancing, yeah

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can





Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I (Oh, I)





I didn’t wanna leave, I didn’t wanna fight

Started to cry, but then remembered I





I can buy myself flowers (Uh-huh)

Write my name in the sand

Talk to myself for hours (Yeah)

Say things you don’t understand (Better than you)





I can take myself dancing (Yeah)

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than

Yeah, I can love me better than you can





Can love me better, I can love me better, baby (Uh)

Can love me better, I can love me better, baby (Than you can)

Can love me better, I can love me better, baby

Can love me better, I

¿Qué otros detalles sí pudiste ver en el video de “Flowers”, de Miley Cyrus? Compártenos tus comentarios en nuestros canales digitales, y si buscas más contenido relacionado, aquí te dejamos estos enlaces: Vicios, infidelidad, divorcio: Todos los escándalos de Miley Cyrus; ¡Finalmente! Liam Hemsworth sale con otra persona tras su divorcio con Miley Cyrus; El emotivo video que publicó Miley Cyrus con Liam Hemsworth; ¿lo extraña?

