Brendan Fraser confesó 20 años después que sería Superman pero fue rechazado: ‘Me sentí decepcionado’

Brendan Fraser aseguró que audicionó junto a otros actores para un papel de Superman hace 20 años, pero no lo logró.

Brendan Fraser, el actor nominado al Oscar por la cinta ‘The Whale’, se sinceró en una entrevista y aseguró que hace 20 años perdió la oportunidad de interpretar a uno de los personajes más famosos de DC Comics, Superman.

En aquel entonces, la película de J.J. Abrams fue cancelada a principios de la década de los 2000 por ‘políticas del estudio’, sin embargo, el actor de ‘La Momia’ dijo que probablemente como solo dio el 98% en el casting lo rechazaron junto a otros actores.

La controvertida confesión se dio durante una entrevista para el programa The Howard Stern Show, donde Brenda Fraser habló de la audición para Superman: Flyby de J.J. Abrams, cinta que iba a contar el origen del kryptoniano.

‘Es una oportunidad increíble que te puede cambiar la vida. Creo que, de forma inherente, no quería ser conocido por una sola cosa o un solo papel, y siempre me enorgullecí de la diversidad de papeles durante toda mi vida profesional... Quiero decir, no soy un pony de un solo truco. Me sentí decepcionado, sabía que era una oportunidad increíble y no se concretó. No se hizo porque hubo ciertas políticas del estudio y, quizás, con mi prueba de pantalla... Supe que notaron que estaba allí como a un 98 por ciento’, dijo.

Fraser también mencionó que el día del casting para Superman en el 2002 o 2003 también audicionaron otras siete personas más, entre ellos el fallecido actor Paul Walker, quien pasó antes que él.

