‘Harry Potter y el Legado Maldito’ sería la próxima película de la saga con J.K. Rowling

La historia de Harry Potter podría continuar en el cine, pero ‘Animales Fantásticos’ probablemente no.

Las historias del niño que vivió aún tienen mucha tela de dónde cortar (y también mucho dinero que exprimir en taquillas). Harry Potter no se ha terminado y ahora la próxima historia de la saga podría estar basada en ‘Harry Potter and the Cursed Child’ (que la crítica odió, pero aun así). David Zaslav, presidente de Warner Bros, confirmó que los estudios están dispuestos a producir más películas de Harry Potter de la mano de J.K. Rowling... siempre y cuando no se trate de Animales Fantásticos.

En las últimas semanas hubo rumores de que la saga de ‘Animales Fantásticos y dónde encontrarlos’, que se desprende de las historias de Rowling, se canceló definitivamente. Eso después del relativo fracaso que fue la última parte, ‘Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore’, que solo recaudó 405 millones de dólares en taquilla. Se dice que Warner habría detenido definitivamente cualquier futuro proyecto, incluidas dos películas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Zaslav dijo que están dispuestos a seguir con el universo de Harry Potter, siempre y cuando cuenten con J.K. Rowling. Con todo y las polémicas y las acusaciones de transfobia hacia ella (hace poco causó mucha controversia con sus comentarios sobre los baños de la UNAM). “Vamos a enfocarnos más en las franquicias. No hemos tenido una película de Superman en 13 años. No hemos tenido una película de Harry Potter en 15 años”, dijo él.

‘Harry Potter y el legado maldito’ llegó en forma de obra de teatro del West End dividida en dos partes. Fue escrita por Jack Thorne y basada en la historia original de J.K. Rowling, que se sitúa 19 años después de lo que vimos en ‘Harry Potter y las reliquias de la Muerte’. En ese futuro, Harry es empleado del Ministerio de Magia y el protagonista es su segundo hijo, Albus Severus Potter.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte