Las mejores series de Amazon Prime según la crítica

Series sobre superhéroes y viajes en el tiempo, documentales que revelan la verdad sobre los esquemas piramidales y otras sobre la distopía tecnológica de nuestros tiempos, todas en Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video tiene una gran cantidad de series originales que han sido las mejor calificadas de los últimos años, pero también un extenso catálogo de clásicos que entran entre las mejores series de todos los tiempos.

Estas son las mejores series de Prime Video según la crítica, recomendadas si quieres ver contenido con altas calificaciones en la plataforma de streaming.

Fleabag

En el Londres de nuestros días, Fleabag es una joven adulta que lidia con la tragedia mientras navega las aguas del amor, el desamor y los desencuentros familiares. Con la gran Phoebe Waller-Bridge, quien se basó en su propio show de 2013.

The Kids in the Hall

El regreso de Kids in the Hall, el show ochentero cómico, en un revival de ocho episodios. Si no viste la serie en su momento (porque en Latinoamérica se transmitió muy brevemente en los años 90), es una gran forma de entrarle a los sketches que tienen calificación de 100% en Rotten Tomatoes.

LuLaRich

En Estados Unidos, los leggings de LuLaRoe se “viralizaron” como una oportunidad de negocio para miles de mujeres. Sin embargo, resultó ser un esquema piramidal muy semejante a una secta y, básicamente, una estafa. Este documental incluye entrevistas con exempleados, vendedores y los mismos dueños de la compañía.

The Devil’s Hour

Dicen que las tres de la mañana son la hora del diablo... y que despertar diariamente a esa hora tiene alguna especie de significado demoniaco. En esta serie, una mujer despierta todos los días exactamente a las 3:33 AM, entre un montón de eventos paranormales que ocurren en su vida. The Devil’s Hour tiene una calificación de 100% en Rotten Tomatoes.

Invincible

La serie animada para adultos, extremadamente violenta, sobre un adolescente cuyo padre es el superhéroe más poderoso de todo el planeta. Mientras descubre sus propios superpoderes y recibe el irónico mote de ‘Invincible’, Mark Grayson descubre cosas sobre su padre: no es quien dice ser.

Undone

En medio de su caótica vida, Alma tiene un accidente que casi le cuesta la vida. Ese acercamiento con la muerte le trae la capacidad de viajar en el tiempo y volver a comunicarse con su padre fallecido. Además de travesías metafísicas, Undone es la historia de una familia y de los lazos que les unen. Tiene un score de 97%.

Upload

Así como en uno de los episodios más famosos de Black Mirror, ‘San Junipero’, en Upload un joven elige “subir” toda su conciencia a la nube después de la muerte. Esa realidad distópica, por supuesto, trae consigo un montón de conflictos éticos y morales.

The Boys

¿Qué pasaría si los superhéroes fueran personas reales, que caminan entre nosotros? Seguramente habría empresas gigantescas aprovechándose de eso. The Boys está basada en el cómic del mismo nombre de Garth Ennis y Darick Robertson, donde un grupo de vigilantes detiene a aquellos que abusan de sus poderes.

Paper Girls

Un grupo de adolescentes repartidoras de periódicos que termina en medio de una guerra intergaláctica de viajes en el tiempo: empiezan en 1988 pero terminan, de alguna manera, en un futuro que no comprenden. Está basada en el cómic de Cliff Chiang y Brian K. Vaughan y es una lástima que no habrá segunda temporada.

Tales from the Loop

El pueblo ficticio de Mercer, en Estados Unidos, está ubicado justo encima de un laboratorio secreto. Ahí los científicos hacen extraños experimentos sobre el tiempo y el espacio con “The Loop” y afectan a la gente que vive en la superficie. Está inspirada por las pinturas futuristas de Simon Stålenhag.

