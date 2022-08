Películas de Netflix que han sido nominadas al Óscar

Las joyas nominadas y premiadas que puedes ver en la plataforma ahora mismo.

Puede que Netflix sea la número uno de las películas y series botaneras, pero la plataforma tiene varias joyas guardadas en su catálogo. Muchas de ellas son tan buenas que incluso han sido nominadas a los premios Óscar: documentales, dramas, animaciones y hasta musicales han estado en la fiesta grande del cine compitiendo por una estatuilla.

A continuación te damos la lista completa de películas de Netflix que han sido nominadas a los Premios de la Academia:

Mi maestro el pulpo (My Octopus Teacher)

Un documental sobre la importancia del cuidado de la naturaleza. Cuenta la historia del documentalista sudafricano Craig Foster y cómo encuentra alegría buceando y en la entrañable amistad que entabla con un pulpo.

Una canción de amor para Latasha (A Love Song For Latasha)

El documental aborda la vida y los sueños de Latasha Harlins, una niña de 15 años que fue asesinada y causó las revueltas de 1992 en Los Ángeles.

What Happened, Miss Simone?

Documental que narra la vida y carrera de la legendaria Nina Simone a través de material inédito.

Icarus

Este documental expone durante décadas de fraude y corrupción del deporte olímpico ruso y que implica al mismísimo presidente de Rusia.

Enmienda XIII (13th)

Este material expone la idea de que la esclavitud de las personas afroamericanas no ha desaparecido en pleno siglo XXI. Activistas y políticos analizan la criminalización de las personas negras y el auge de las cárceles en Estados Unidos.

Campamento extraordinario (Crip Camp: A Disability Revolution)

Un campamento de verano para adolescentes discapacitados es el detonante que impulsa a varios de los participantes a unirse al movimiento radical que aboga por los derechos de las personas con discapacidad.

El Agente Topo

Este documental chileno habla sobre la importancia de brindar cariño, cuidado y dignidad en la tercera edad. Cuenta la historia de Sergio Chamy, un señor de 83 años que es entrenado para ser agente encubierto entrenado en un hogar de retiro.

Roma

La película de Alfonso Cuarón estuvo nominada a 10 premios de la Academia. Ganó Mejor Película Extranjera, Director y Fotografía y dio fama internacional a su protagonista: Yalitza Aparicio.

The Irishman

El mítico Martin Scorsese llegó a Netflix a realizar su más reciente película y el resultado no solo fue una obra de arte, sino 10 nominaciones a los Premios de la Academia, incluyendo Mejor Director, Actor y Guion Adaptado.

The Power of the Dog

Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons protagonizan este drama de la directora Jane Campion. Tuvo 12 nominaciones, incluyendo mejor actor mejor película y mejor director.

Don’t Look Up

Esta película es una de las producciones más ambiciosas y caras de Netflix, por el elenco que incluye a Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. Obtuvo cuatro nominaciones a los Óscar, incluyendo mejor película y mejor guion.

The Ballad of Buster Scruggs

Una joya de los hermanos Coen que tuvo solo tres nominaciones, incluyendo mejor guion adaptado. Es una película dividida en varias historias y elegir cuál es la mejor es complicado.

Mank

Los fans de David Fincher no fueron los únicos felices con Mank, también lo estuvo Netflix porque la película fue nominada a 10 Premios Óscar, incluyendo Mejor Película, Actor y Director.





Marriage Story

Además de todos los memes que salieron de esta obra de Noah Baumach, Marriage Story se ganó seis nominaciones y Laura Dern ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto.

The Trial of the Chicago 7

Esta película basada en hechos reales de Aaron Sorkin tuvo seis nominaciones, incluyendo Mejor Película.

The Lost Daughter

Basada en una novela de Elena Ferrante, esta película de Maggie Gyllenhaal obtuvo tres nominaciones, incluyendo mejor actriz y mejor guion.

Tick, Tick...Boom!

Dos nominaciones , incluyendo mejor actor para a Andrew Garfield, se llevó esta película de Lin-Manuel Miranda.

The Two Popes

Anthony Hopkins y Jonathan Pryce protagonizan esta película de Fernando Meirelles que se llevó tres nominaciones Mejor Actor y Actor de Reparto.

Pieces of a Woman

Vanessa Kirby se llevó se llevó una nominación a Mejor Actriz por esta película.

The Life Ahead

Aunque marcó el regreso de Sophia Loren al cine, The Life Ahead solo obtuvo una nominación por Mejor Canción.

Ma Rainey’s Black Bottom

Esta historia musical se llevó cinco nominaciones, incluyendo Mejor Actriz y Actor.

Mudbound

Cuatro nominaciones a los premios Óscar, incluyendo Mejor Actriz de Reparto y Fotografía, se llevó esta película de Dee Rees protagonizada por Jason Mitchell, Carey Mulligan y Jason Clarke.

The Hand of God

Fue nominada a mejor película extranjera; pero Paolo Sorrentino le dio a Netflix también The New Pope.

Perdí mi cuerpo, The Mitchells vs. the Machines y Over the Moon fueron tres cintas nominadas a Mejor Película Animada. Pero ya sabemos quién Pixar ganó eso.





