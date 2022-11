¿Star Wars, eres tú? Studio Ghibli revela colaboración con Lucasfilm

El estudio de animación que creó El Viaje de Chihiro y La Princesa Mononoke reveló un nuevo proyecto a través de Twitter.

Pensábamos que Studio Ghibli no podría sorprendernos más, sin embargo, una nueva publicación en su cuenta oficial de Twitter nos tiene vueltos locos. Y es que el estudio de animación japonés famoso por crear las películas El Viaje de Chihiro y La Princesa Mononoke, reveló una colaboración con Lucasfilm, la productora fundada en 1971 por George Lucas encargada de realizar las cintas de Star Wars.

Sin dar muchos detalles al respecto, el Studio Ghibli publicó en la mañana del jueves un clip corto en el que aparece tanto su logo como el de la productora dando así a conocer su alianza.

Tras el anuncio, inmediatamente los fans empezaron a especular sobre una supuesta colaboración para realizar algo relacionado a Star Wars: Visions que se estrenará en 2023, ya que en la primera entrega colaboraron Studio Trigger, Science SARU y Studio Bones, algo que podría haber llamado la atención de Ghibli.

Por otro lado, también se especuló sobre algún proyecto completamente diferente, ya que se ha visto que Disney ha buscado apostar por más producciones de anime y empataría perfecto para proyectarse dentro de su plataforma de streaming.

Por si fuera poco y para ir revelando más detalles de la unión entre el Studio Ghibli y Lucasfilm, la mañana del viernes 11 de noviembre confirmaron que la siguiente colaboración sí tiene que ver con Star Wars, ya que publicaron una foto con un muñequito de Yoda y de fondo se alcanza a ver al director Hayao Miyazaki, quien ya terminó su nueva película How Do You Live.

Por el momento habrá que estar al pendiente de sus redes sociales para ver si lanzan nuevos anuncios sin tanto misterio y de una vez por todas revelan lo que se traen entre manos estos dos grandes del cine y la animación.

