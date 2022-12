The Crown y otras series para practicar inglés británico

Practica tu inglés escuchando cómo hablan los nativos con las siguientes series británicas dignas de maratón.

Corre por tu taza de té y galletitas, que ahora sí entrarás a un mood muy británico al ver las siguientes series que te vamos a recomendar.

Sabemos que hablar inglés es un arma de dos filos; o es muy fácil para algunos o es muy difícil, pues cada quien aprende a su ritmo y con sus propios métodos de aprendizaje como leyendo, escuchando o armado el maratón de pelis y series el fin de semana ya sea en Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney+ o cualquier otra plataforma de streaming.

Y es que el acento ‘british’ si bien es complicado hasta para los estadounidenses, imagínate para los hispanohablantes... ¡una locura! Pero es una locura que suena bonita, elegante y por qué no, muy sexy.

Mejora tu acento, entrena tu oído, aprende cómo hablan los nativos y diviértete con estas series británicas.

Fleabag

Esta fantástica comedia de humor negro es una adaptación de la obra ganadora de premios que cuenta la historia de una mujer que caba de cumplir 30 años y hace frente a su vida cotidiana en Londres tras vivir varias tragedias como la pérdida de su mejor amiga o su negocio. Y claro, no le va muy bien en las citas...

The Crown

Esta aclamada serie británica creada por Peter Morgan y producida por Netflix, ya cuenta con cinco temporadas que narran la historia de rivalidades políticas y los romances durante ante el reinado de Isabel II.

En ella encontrarás diversas personalidades, así que es perfecta para practicar tu acento.

Downton Abbey

En la casa de campo de Downton, vive la familia aristócrata Crawley y sus sirvientes que viven varias encrucijadas. Basado en la popular serie de televisión británica Downton Abbey de Michael Engler, su reparto está conformado por Michelle Dockery (El sentido de un final) Laura Carmichael (Un reino unido), Maggie Smith (The Lady in the Van), Elizabeth McGovern (La dama de oro), Imelda Staunton (Maléfica), David Haig (Florence Foster Jenkins) y Hugh Bonneville (Paddington 2).

Peaky Blinders

Esta joya es una epopeya familiar de gánsteres ambientada en 1919 en Birmingham, Inglaterra, la cual se centra en las aventuras de una pandilla que cose cuchillas de afeitar a la visera de sus gorras, y en su jefe Tommy Shelby.

Dr. Who

Esta clásica serie de viajes en el tiempo narra las aventuras de un Señor del Tiempo conocido como “El Doctor”, quien explora el universo en su TARDIS, una nave espacial con conciencia propia capaz de viajar a través del tiempo y el espacio.

