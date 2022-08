Leche de cucaracha: El superalimento del futuro

Si la leche de cucaracha es tan nutritiva, ¿por qué todavía no se comercializa?

Hace casi cinco años, en 2018, el mundo descubrió con horror la existencia de la leche de cucaracha. Y no solo eso: los científicos encontraron que esa sustancia puede ser muy nutritiva para los seres humanos, con más propiedades que la leche de vaca. Esto la coloca como un superalimento que nos ayudará en un hipotético futuro postapocalíptico. Pero, ¿qué tan buena idea es empezar a pensar en esa sustancia como parte de nuestra alimentación? ¿Es viable obtener la leche que las cucarachas usan para alimentar a sus crías?

¿Qué es la leche de cucaracha?

La sustancia es un fluido amarillento y cristalino que sale de la Diploptata punctera, que son los únicos insectos que alimentan a sus crías de esa manera, y está llena de nutrientes. Hay quienes dicen que su sabor es muy similar al de la leche de vaca (aunque, por supuesto, no nos consta ni sabemos si queremos averiguarlo) y que, además, consumirla en su lugar ayudaría a reducir el impacto en el medio ambiente.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Los científicos descubrieron que la leche de cucaracha es como un alimento completo, pues es una importante fuente de proteínas, grasas y carbohidratos y contiene los nueve aminoácidos esenciales. Casi ningún alimento que no sea carne tiene todos o casi todos esos aminoácidos, por lo que esta leche podría ser una alternativa libre de lactosa.

¿Cómo se obtiene esta leche de cucaracha?

Esa es la peor parte. No es como que esos animales tengan pequeñas ubres y se les ordeñe como se hace con las vacas y otros mamíferos. El proceso implica matar a una cucaracha hembra y sus embriones cuando esta comienza a lactar, y obtener los cristales de la sustancia de su intestino medio. Quizá sería una alternativa para quienes buscan no consumir leche de vaca, pero no para quienes quieren dejar de consumir alimentos hechos para las crías de otros animales (y no para los seres humanos), ni nada que implique, por supuesto, matarlos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué aún no se comercializa la leche de cucaracha?

Ya pasaron varios años desde que se descubrieron las propiedades de esta sustancia. Sin embargo, actualmente sigue siendo inviable producir leche de cucaracha de forma masiva: esto requeriría matar a más de mil cucarachas para obtener solo 100 gramos de líquido. Por otra parte, contiene demasiadas calorías: una taza o 250 mililitros de leche de cucaracha contienen cerca de 700 calorías, más de tres veces lo que contiene la leche de vaca.





Podría interesarte