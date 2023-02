Ya olvidó a Johnny Depp: Captan a Amber Heard bailando ‘Como la flor’ de Selena muy feliz

Luego de vivir momentos incómodos con Johnny Depp en su juicio, la actriz de Aquaman se encuentra trabajando y disfrutando de su vida.

Amber Heard está reiniciando su vida luego de pasar un trago amargo por el juicio por difamación de su ex esposo, Johny Depp, a quien terminó pagándole millones de dólares tras ganar.

Y aunque la actriz de Aquaman presentó en diciembre de 2022 una apelación para enfrentar a Depp con nuevas pruebas, al parecer las cosas se han mantenido más discretas y cada quien está trabajando por su lado y disfrutando de su día a día.

Una muestra de ello es el reciente video viral de TikTok en el que se ve a Heard bailando la canción ‘Como la flor’ de Selena Quintanilla.

En el clip compartido por su compañero de pista, @bernardotriana1, se ve a ambos disfrutar de la música de la cantante texana, pero algo que llamó mucho la atención fue que la actriz cantó a la perfección la canción, ya que hay que recordar que habla muy bien español debido a que creció cerca de la frontera y desde su infancia tuvo muchos amigos latinos.

Reacciones en redes

Como al parecer algunos internautas aún no olvidan el enfrentamiento mediático que la ex pareja vivió, no dudaron en dejar comentarios acerca de la reaparición pública de Heard.

‘Estabas bailando con una de sus 100 personalidades’; ‘Aléjese de ahí compa’; ‘El sueño de los famosos. Vivir una vida normal’; ‘Hoy conocí la envidia’; ‘La más guapa’, fueron algunos de los comentarios.

¿Quién es el chico que bailó cumbia con Amber Heard?

Aunque el video fue publicado el 1 de febrero de 2023, resulta que se trató de un momento de diciembre de 2022 guardado por Bernardo Triana, quien tuvo la oportunidad de trabajar con Amber Heard en la filmación de la película ‘In The Fire’ en Guatemala.

De acuerdo con el joven, fue contratado como ‘Talent Liaison’, es decir, asistente para los actores y equipo de rodaje y fue un sueño hecho realidad, pues asegura que siempre ha querido ser actor.

Así fue como conoció a la actriz y hasta la sacó a bailar.

‘Durante 20 días tuve la oportunidad de vivir una experiencia que me ayudó a reafirmar aún más mi deseo de formar parte del mundo cinematográfico. En esta ocasión, tuve la suerte de estar todos los días en el set y ver y aprender de todos los involucrados en la creación de una película de Hollywood’, escribió.

