Succession, Euphoria y Stranger Things son algunos de los nominados a los Emmy 2022

Lo mejor de la televisión competirá por llevar un Premio Emmy el próximo 12 de septiembre en una ceremonia en Los Ángeles.

Todo parece indicar que el 2021 fue un gran año para la televisión, o al menos la televisión en su forma menos convencional, pues la mayoría de las series nominadas a un Premio Emmy este 2022 se transmitieron exclusivamente en plataformas digitales.

“Succession”, “Ted Lasso”, “The White Lotus”, “Euphoria” y “Stranger Things” están entre las nominadas a los premios de la Academia de Televisión de Estados Unidos en su edición 74.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La serie dramática “Succession”, disponible en HBO Max, consiguió 25 nominaciones, seguida de “Ted Lasso” y “The White Lotus” (también en HBO Max) ambas con 20.

En esta ocasión, ninguna de las tres producciones que concentran más nominaciones competirá en la misma categoría. “Succession” lo hará en el apartado de mejor serie dramática, “Ted Lasso” en la de mejor comedia y “The White Lotus” aspirará a convertirse en la mejor miniserie del curso.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

A pesar del éxito de “Succession” con 25 candidaturas, aún queda lejos el récord histórico de nominaciones para una serie de drama que marcó “Game of Thrones” con 32 en 2019.

“Succession”, que ya ganó en la categoría de mejor serie de drama en 2020, competirá este año con “El juego del Calamar”, “Stranger Things”, “Ozark”, “Better Call Saul”, “Euphoria”, “Severance” y “Yellowjackets”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Por su parte, las 20 nominaciones de la comedia “Ted Lasso” (Apple TV+), que arrasó el año pasado obteniendo 7 galardones, marcan un registro cercano al de “30 Rock” en 2009, cuando se convirtió en la serie de este género más nominada de la historia con 22 candidaturas.

También competirán por el Emmy a mejor serie de comedia las producciones “Hacks”, “Abbott Elementary”, “Barry”, “Curb Your Enthusiasm”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Only Murders in the Building” y “What We Do in the Shadows”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“The White Lotus” se disputará el Emmy a mejor serie limitada (miniserie) con otros formatos como “Inventing Anna”, “The Dropout”, “Dopesick” y “Pam & Tommy”.

Así, la plataforma HBO consiguió situar a dos de sus producciones, “Succession” y “The White Lotus”, entre las tres con mayor número de nominaciones. Un top 3 que completa Apple TV+ gracias a “Ted Lasso” para esta edición que se celebrará el 12 de septiembre en Los Ángeles.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Con información de EFE

Podría interesarte