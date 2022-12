Frases de Merlina Addams 2022

Si eres de alma fría y calculadora como Wednesday, es decir Merlina Addams, inspírate con sus mejores frases para que las uses la próxima vez.

Aunque quizá la mayoría ya vio Wednesday, conocida en Latinoamérica como Merlina, hay que decir que la serie de Netflix protagonizada por la actriz de ascendencia mexicana Jenna Ortega va para largo, es decir, todavía se seguirá hablando de ella por un rato, o al menos hasta que la superemos cuando llegue su esperada segunda temporada.

¿Las razones? Simplemente porque la actuación de Ortega dejó literalmente fríos a sus fans, ya que a su corta edad les demostró no sólo su talento y compromiso para interpretar a la hija sarcástica de la Familia Addams -lo cual por cierto le dio una nominación a los Golden Globes 2023- sino también les regaló épicas frases dignas de mencionar en caso de tener un alma igual de oscura, calculadora, segura y poderosa como las siguientes.

Las mejores frases de Merlina Addams

1. Me sale urticaria y luego la carne se me despega de los huesos.

2. No me interesa participar en clichés tribales de adolescentes.

3. De hecho, fileteo los cuerpos de mis víctimas y luego se los doy de comer a mi colección de mascotas.

4. Encuentro que las redes sociales son un vacío que chupa el alma de afirmaciones sin sentido.

5. Me gusta apuñal*r. La parte social, no tanto.

6. Sé que soy terca, obstinada y obsesiva. Pero todos esos son rasgos de grandes escritores… Y asesin*s en serie.

7. Actúo como si no me importara si le caigo mal a la gente. En el fondo… secretamente lo disfruto.

8. Yo no me creo mejor que los demás, sólo soy mejor que tú.

9. Vuelve a usar las palabras ‘pequeña’ y ‘niña’ para dirigirte a mí y no podré garantizar tu seguridad.

10. No creo en el cielo ni en el infierno. Pero sí creo en la venganza. Normalmente la sirvo caliente con una guarnición de dolor.

11. Si los problemas significan enfrentarse a las mentiras, a décadas de discriminación, a siglos de tratar a los marginados como ciudadanos de segunda clase o peor…

12. Si te rompe el corazón, le arranco el suyo.

13. No creo en el voluntariado obligatorio, ni en la historia edulcorada, ni en los finales felices. Pero sobre todo… no creo en las coincidencias.

14. No es mi culpa que no pueda interpretar tu código Morse emocional.

15. Escucha, la gente como tú y yo somos diferentes. Somos pensadores originales, intrépidos atípicos en este vasto pozo negro de la adolescencia. No necesitamos estos inanes ritos de paso para validar quiénes somos.

16. Me enseñaste a ser fuerte e independiente. Cómo desenvolverme en un mundo lleno de traición y prejuicios. Tú eres la razón por la que entiendo lo imperativo que es que nunca me pierda de vista a mí mismo. Así que en lo que respecta a la paternidad, diría que has sido más que adecuado.

17. No siempre he estado en contra de los cumpleaños. Cada uno me recuerda que estoy un año más cerca del frío abrazo de la muerte.

18. No necesito tu ayuda ni tu compasión. Ya tengo una madre y un terapeuta. Eso es suficiente tortura, incluso para mí.

19. Disfruto los funerales. Me he colado en ellos desde que tenía edad suficiente para leer la sección de obituarios.

20. Porque por alguna razón que no puedo comprender o complacer, parece que te gusto.

21. Te ignoraré, pisotearé tu corazón y siempre antepondré mis necesidades e intereses.

22. Claro que el primer chico al que bese resultará ser un monstruo psicótico asesin* en serie. Supongo que tengo un tipo.

23. Cada vez que tenga náuseas al ver un arco iris o escuche una canción pop que me haga sangrar los oídos, pensaré en ti.

Y más frases para completar tu oscuro repertorio:

