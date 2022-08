House of the Dragon: Los personajes clave que debes conocer

La guerra por el Trono de Hierro ha comenzado de nuevo y estos personajes serán las piezas que siembren la intriga nuevamente en el universo de Game of Thrones.

Pese a su final controversial, Game of Thrones es una de las series más vistas y queridas por el público de todo el mundo, sin mencionar que es de las mejor rankeadas. Ahora, HBO nos lleva nuevamente a este universo de dragones y magia con La Casa del Dragón, una serie basada en la obra de George R.R. Martin ‘Fuego y Sangre’, que está ambientada 200 años antes de los acontecimientos que ya vimos en GoT.

Esta nueva serie cuenta la historia de la Casa Targaryen y una nueva lucha por el infame Trono de Hierro. A continuación te damos a conocer algunos de los personajes principales que habrá en esta temporada de House of the Dragon.

Rey Viserys Targaryen

En los Siete Reinos no se ha conocido un rey más amable y decente que el rey Viserys Targaryen. Los señores de Poniente lo eligieron para ser el heredero al trono de su abuelo, conocido como el Rey Viejo. Su trono es causa de tensiones entre sus posibles herederos, aunque él solo piensa en ser un buen abuelo (y no necesariamente un gran rey).

El Rey Viserys Targaryen es interpretado por Paddy Considine, a quien ya vimos en 24 Hour Party People, Cinderella Man, Hot Fuzz, The Bourne Ultimatum y The Death of Stalin.

Princesa Rhaenys Targaryen

Conocida como, “La Reina que nunca existió”, la princesa Rhaenys Velaryon es una jinete de dragones y esposa de Lord Corlys Velaryon. Es la hija mayor del príncipe Aemon Targaryen, el hijo mayor del rey Jaehaerys. El consejo la descartó como heredera al trono y en su lugar favorecieron a Viserys, su primo, por el único hecho de ser hombre.

Eve Best será la actriz que interprete a este personaje. Tuvo una breve aparición en The King’s Speech y las series Fate: The Winx Saga y Nurse Jackie. Ya ganó un Premio Olivier y fue nominada dos veces a los premios Tony.

Alicent Hightower

Es considerada la mujer más hermosa de los Siete Reinos. Es la hija de Otto Hightower (quién es la Mano del Rey), quien la crió en la Fortaleza Roja. Su educación cortesana la ha hecho una mujer grácil y de aguda perspicacia política. Alicent es la segunda esposa del rey Viserys I Targaryen, con quien tiene tres hijos. Ella busca que su hijo Aegon ocupe el trono.

Alicent Hightower será interpretada por Olivia Cooke a quien hemos visto Ready Player One y Sound of Metal.

Príncipe Daemon Targaryen

Daemon Targaryen es uno de los guerreros más temidos de Westeros. El hermano menor del rey Viserys y heredero al trono, es conocido por ser también un gran jinete de dragón y ser un hombre muy lujurioso y promiscuo, llenó de enemigos poderoso y aliados de dudosa calaña, como asesinos a sueldo, capas doradas, piratas, hechiceros, brujas y más.

El Príncipe Daemon Targaryen es interpretado por Matt Smith, quien es mundialmente conocido como el onceavo Doctor de Doctor Who; pero ya forma parte del Universo Marvel y Terminator.

Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen es la primogénita del Rey, la única nacida de su primera esposa Aemma Arryn. Ella es pura sangre valyria, es una jinete de dragón y heredera legítima al Trono de Hierro; pero su madrastra y su hermano Aegon piensan diferente, pues sólo los hombres pueden gobernar.

Emma D’Arcy será la encargada de darle vida en la pantalla a Rhaenyra Targaryen, quien actuó en Wanderlust de Netflix, Hanna y Truth Seekers de Prime Video.

Otto Hightower

Político de profesión, Otto Hightower es un herudito y caballero, muy bien versado en el arte de la guerra. Todas estas habilidades le valieron ser la Mano del Rey. El leal consejero que ve en Damon, el hermano del monarca, a la mayor amenaza del reino. Tiene sus propias ambiciones ocultas para posicionar a su familia en la guerra por el trono.

La Mano del Rey es interpretado por Rhys Ifans a quien seguramente viste en Anonymous y Notting Hill, The Amazing Spider-Man y Harry Potter, donde es Xenophilius Lovegood.

Mysaria

Mysaria es uno de los personajes más queridos de la saga debido a su crecimiento. Inicia como una humilde campesina King’s Landing y avanza hasta ser la “Consejera de los Susurros”, aliada del Príncipe Daemon Targaryen, el heredero al trono.

El personaje recae en Sonoya Mizuno a quien seguramente viste en Ex Machina, La La Land, Crazy Rich Asians y las series Maniac y Devs.

Lord Corlys Velaryon

Conocido como “La serpiente marina”, Lord Corlys Velaryon es el señor de la Casa Velaryon, una familia tan antigua como los propios Targaryen. Lord Corlys es uno de los aventureros más reconocidos del mundo, pero también como uno de los más ricos y peligrosos ya que tiene la armada más grande del mundo.

Steve Toussaint es el nombre del actor que será Lord Corlys Velaryon y sus trabajos anteriores incluyen It’s A Sin, Small Axe: Red White and Blue, Our Girl, Death in Paradise, Lewis y Scott & Bailey.

