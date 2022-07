Jamie Lee Curtis pensó que Ana de Armas era una joven “poco sofisticada” por su origen cubano

Jamie Lee Curtis juzgó mal a Ana de Armas, y ahora, son grandes amigas.

Jamie Lee Curtis reconocida en Hollywood con una destacada trayectoria y Ana de Armas, una de las grandes promesas en la industria, coincidieron en 2019 gracias a la película ‘Entre navajas y secretos’ (Knives Out) de Netflix.

Aunque con la segunda entrega de la franquicia, las actrices han demostrado tener una gran relación, lo cierto es que por un momento no fue así, de acuerdo a una reciente entrevista que tuvo Jamie Lee Curtis con la revista Elle, con motivo de la promoción de ‘Entre navajas y secretos 2′.

La actriz conocida por películas como ‘Halloween’ compartió que cuando supo de Ana de Armas, la juzgo sin conocerla y opinó mal sobre ella, mencionó: “No la conocía, supuse que acababa de llegar y que venía de Cuba. Asumí que ella era una chica joven, inexperta y poco sofisticada”.

Jamie Lee Curtis juzgó a Ana de Armas

Sin embargo, la experimentada actriz también confesó sentirse avergonzada por haberla juzgado sin conocerla, pues en cuanto la vio actuar, quedó impresionada con sus habilidades interpretativas: “Es cercana y curiosa. Hablar con ella es una especie de toma y daca porque te hace muchas preguntas”.

Jamie Lee Curtis quedó impresionada con Ana de Armas desde el primer momento que la vio actuar, hasta el punto de presentársela al director Steven Spielberg para el papel de María en la última adaptación del musical ‘West Side Story’ (2021), que quedó en manos de Rachel Zegler.

Además, en la misma entrevista Jamie Lee Curtis también recordó que la actriz de origen cubano-español, le preguntó sobre la experiencia de su padre, Tony Curtis con Marilyn Monroe, a quien Ana de Armas dará vida en la película biográfica ‘Blonde’ de Netflix.

Jamie Lee Curtis y su relación con Ana de Armas

Complementando la reciente entrevista, en 2021, Jamie Lee Curtis platicó con la revista ‘Time’ con la que se desvivió en halagos a la joven actriz: “Conocí a Ana de Armas el primer día de rodaje de ‘Knives Out’. Durante esa primera escena, miré a sus hermosos ojos verdes, que estaban llenos de lágrimas de dolor mientras su personaje lloraba a su amigo. En ese momento, recuerdo haber pensado: ¿Quién es? Su talento era inconfundible”.

Además, señaló que por un momento quiso ayudarla pero rápidamente se dio cuenta que no lo necesitaba: “Inmediatamente quise intentar hacer todo lo que pudiera para ayudar a esta joven actriz de Cuba en su viaje, aunque rápidamente me di cuenta de que no lo necesitaba. Sus dones eran evidentes”.

