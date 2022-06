Kim Kardashian revela que no sintió ‘culpa’ al dejar a Kanye West

Después de divorciarse del rapero, la socialité retomó su vida y ahora está felizmente enamorada de su novio Pete Davidson.

Kim Kardashian está más feliz que nunca o al menos eso es lo que ha demostrado los últimos meses, luego de que se diera a conocer su divorcio definitivo con el polémico rapero Kanye West, con quien mantuvo una larga relación de aproximadamente 10 años.

Ahora, la socialité disfruta de su nueva pareja, el comediante Pete Davidson, con quien al inicio no esperaba una relación seria, pero con quien se dio cuenta que debía dar un paso más allá para dejar su pasado atrás.

Al menos es así como lo ha demostrado en ‘Las Kardashians’, un reality show que destapa la vida de las integrantes del ‘Clan Kardashian’ y en el cual ha abierto su corazón para hablar de lo que vivió durante su relación con West.

Kim Kardashian habló de su relación con Kanye West

Fue en el final de temporada de la serie que la empresaria de 41 años habló sobre su decisión de dejar al rapero de 45 años y aseguró que nadie sabe cómo fue su matrimonio realmente.

Durante el capítulo, Kim Kardashian y su hermana Khloe Kardashian hablan sobre la paternidad e infidelidad de su expareja, Tristan Thompson y Kim se pregunta hasta qué punto los miembros de su familia deben intervenir en las relaciones de los demás y señaló que nadie se acercó a ella mientras tuvo problemas con West.

“Siento que siempre andamos de puntillas alrededor de las situaciones de los demás porque simplemente no queremos entrometernos. Respeto que nadie vino a mí durante mi matrimonio y me dijo: ‘¿Estás bien?’ Todos me permitieron tener mi propio viaje y verlo por mi cuenta, y lo aprecio, pero a veces miro hacia atrás y pienso: ‘¿Cuándo nos lanzamos?’”, dijo.

Por su parte Khloe dijo que le hubiera gustado que sí intervinieran en su relación con Thompson de alguna manera, ya que era evidente que estaba mal.

Por su parte Kim Kardashian explicó abiertamente que nadie sabía realmente por lo que pasó en su matrimonio, pero aseguró que se alejó de él sin ningún sentimiento de culpa.

“Si la gente supiera cómo fue realmente mi relación, creo que dirían: ‘¿Cómo duró eso tanto tiempo?’. Pero puedo vivir conmigo misma sabiendo que hice todo lo humanamente posible para hacer que una situación funcionara, y así pude irme absolutamente libre de culpa”, afirmó.

Finalmente, las hermanas aseguraron durante su plática que se sienten bien, ya que durante sus relaciones trabajaron duro con todo lo que estaba en sus manos para estar bien.

