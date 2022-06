Kylie Jenner intentó volver su nombre una marca registrada, pero Kylie Minogue se lo impidió

En este mundo no solo cabe una Kylie: eso fue lo que aprendimos en el pleito legal entre las dos Kylies durante la década pasada.

En 2015, Kylie Jenner intentó hacer de su nombre, “Kylie”, una marca registrada para su línea de cosméticos. Sin embargo, la hermana menor de las Kardashian no contaba con que una Kylie que llegó antes que ella, Kylie Minogue, iniciaría una batalla legal un año más tarde para evitar que su nombre fuera registrado como propiedad de alguien más. En su declaración, Minogue dijo, básicamente, que la verdadera artista era ella y Jenner era “un simple personaje secundario en un show de televisión”. Auch.

El equipo legal de Kylie Minogue, por otro lado, la describió a ella como una “artista internacional de renombre” y alegó que, si Jenner registraba el nombre, el asunto provocaría confusión y dañaría irreversiblemente la reputación de la cantante. La oficina de patentes le terminó dando la razón a la australiana y ella solamente declaró que las dos Kylies habían llegado a un acuerdo: Minogue mantuvo el nombre y, aprovechando el hype de los productos de belleza, hizo lo propio con su propia marca.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Kylie Jenner, mientras tanto, debió cambiar el nombre de su marca a Kylie Cosmetics. Kylie Minogue aclaró, en una entrevista con Rolling Stone en 2018, que la demanda no había sido “nada personal” y ella ni siquiera conocía físicamente a las mujeres del clan Kardashian. “De hecho vi a Kendall en un evento de modas, pero honestamente no las conozco”. No obstante, aseguró que le encantaría conocer a la famosa familia en algún punto de la vida.

Y, sobre el hiriente comentario de que Kylie Jenner era un “personaje secundario”, Minogue aclaró que ella nunca dijo eso: fueron sus abogados. Al final, todo indica que ya no hay rencillas entre las dos Kylies y puede ser que incluso, en un futuro, exista algo así como una colaboración entre ambas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte