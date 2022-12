Las Barbies más raras del mundo

Algunas muñecas Barbie marcaron nuestra infancia, otras nos provocaron pesadillas para siempre.

Barbie existe desde mucho antes de que los millennials llegáramos al mundo (y probablemente seguirá aquí, en forma de plástico, cuando la crisis climática haya terminado con nosotros). La muñeca más famosa del mundo se caracteriza porque se ha dedicado a todo: desde una astronauta que va al espacio hasta veterinaria o programadora de videojuegos.

Pero también hay muñecas Barbie muy extrañas. Algunas son muy difíciles de conseguir por su rareza, otras son extremadamente costosas y otras no son precisamente un ejemplo a seguir para las niñas y niños del mundo. Ya te hablamos de las Barbies más caras de la historia, ahora te traemos las más bizarras.

La Barbie embarazada

El embarazo es un proceso completamente natural… excepto cuando ocurre en una muñeca Barbie. La Barbie embarazada fue una de las más raras e inquietantes porque era posible abrir su vientre para descubrir en él un bebé de plástico, contusionado para imitar la posición en la que los fetos humanos crecen en el útero.

Barbie en silla de ruedas

Esta fue una gran idea: se trata de Becky, la amiga de Barbie que usa una silla de ruedas. El problema fue que la silla de la muñeca, diseñada en 1997, no entraba por la puerta principal de la Casa de los Sueños de Barbie, ni siquiera por el elevador.

La Barbie de De Beers

En 1999, para celebrar el 40 aniversario de la muñeca Barbie, nació esta edición especial que es una de las más caras del mundo (un ejemplar cuesta más de 85 mil dólares). Esta lleva ropa de seda y 160 diamantes incrustados en oro blanco. En este caso su rareza no radica en la extrañeza de la muñeca, sino en lo costosa que es.

La Barbie Princesa Unicornio

Esta muñeca es una de las más raras porque tiene un cuerno que le sale directamente de la frente: una idea que suena bien en el discurso, pero que en la práctica luce espeluznante. En su momento no tuvo mucho éxito, pero eso la hizo una de las más raras (y ahora, por la misma razón, una de las más codiciadas).

La Barbie Haunted Beauty: Zombie Bride

Esta muñeca es sumamente específica: no solo es una Barbie, sino que está muerta y es un zombi, pero también está vestida de novia. Es una muñeca-zombi-novia que recuerda a Emily en ‘The Corpse Bride’.

La Barbie Virgen de Guadalupe

Ok, esta no es una Barbie oficial. Fue parte de la exposición Barbie, The Plastic Religion de los artistas Pool y Marianela en Buenos Aires, Argentina. También venía acompañada de un Ken vestido de Jesucristo en la cruz, algo que causó polémica por obvias razones.

