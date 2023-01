Las latinas que deslumbraron en la alfombra roja de los Golden Globes 2023

Jenna Ortega, Salma Hayek y Selena Gomez son tan solo algunas de las mujeres que representaron el poder latino durante los Golden Globes 2023.

Este año los Golden Globes 2023 estuvieron llenos de mucho poder latino, ya que Diego Luna, Guillermo del Toro y Diego Calva fueron nominados dentro de las categorías a Mejor Interpretación de un Actor en una Serie de TV (Andor), Mejor película animada (Pinocchio) y Mejor Actuación de un Actor en una Película Musical o Comedia (Babylon).

Pero no solo eso, la alfombra roja se deslumbró con el glamour de mujeres de origen latino como Jenna Ortega, Salma Hayek y Selena Gomez que representaron el girl power y además apostaron por looks ganadores que dejaron encantados a sus seguidores.

Jenna Ortega

La actriz de ascendencia mexicana que dio vida a ‘Merlina’ optó por dejar atrás su lado gótico y esta vez usó un vestido Gucci drapeado y un peinado y maquillaje muy relajados.

Además de convertirse en la presentadora de un galardón durante la ceremonia, hizo historia a su corta edad al ser nominada a Mejor Interpretación de una Actriz en una Serie de TV - Musical o Comedia.

Y hablando de Jenna Ortega, ha logrado otro look bellísimo para esta entrega de #GoldenGlobes amo la mezcla entre vampireza de Aaliyah en la Reina de los condenados y Versace de los 90s pic.twitter.com/tpSsE2Anh6 — ✨𝕷𝖆 𝕯𝖆𝖒𝖊 𝕭𝖑𝖆𝖓𝖈𝖍𝖊 🌒🌕🌘 (@BastillaJenner) January 11, 2023

Salma Hayek

La mexicana lo volvió a hacer. Deslumbró con su belleza en la alfombra roja de los Golden Globes con un elegante vestido color nude de silueta sirena y escote corazón con aplicación de lentejuelas y diamantes.

La actriz ha tenido importantes apariciones cinematográficas como en House of Gucci, Eternals de Marvel y ahora se espera el estreno de Magic Mike’s Last Dance el 10 de febrero de 2023.

Señora Salma Hayek Pinault (@salmahayek) yo a usted le rezo, no solo porque puede usar Gucci cuando quiera, sino porque llega a posar rostro y elegancia a cualquier alfombra o sitio que llegue. El vestido es de esas joyas que extrañaré de la era Michele #GoldenGlobes pic.twitter.com/FMGoNoB4cU — ✨𝕷𝖆 𝕯𝖆𝖒𝖊 𝕭𝖑𝖆𝖓𝖈𝖍𝖊 🌒🌕🌘 (@BastillaJenner) January 11, 2023

Selena Gomez

La actriz de origen mexicano, quien fue nominada a Mejor Interpretación de una Actriz en una Serie de TV - Musical o Comedia por la serie Only Murders in the Building, presumió un vestido Valentino de terciopelo color negro con mangas abultadas en satín en color morado y un peinado sencillo.

LINDA! ❤️



Selena Gomez no tapete vermelho do #GoldenGlobes. (10/01) pic.twitter.com/Ex7crZvRvO — Portal Selena Brasil • Mídias (@MidiasPSBR) January 11, 2023

Ana de Armas

Tras dar vida al icónico personaje de Marilyn Monroe en la película Blonde, la actriz cubana escogió un elegante vestido corte A Louis Vuitton de color blanco y negro para disfrutar de su nominación a Mejor Interpretación de una Actriz en una Película - Drama.

From Blonde to brunette, slay Ana de Armas 💅 #GoldenGlobes pic.twitter.com/oNlXgjiqEb — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

Anya Taylor-Joy

La actriz de origen argentino-británico optó por un traje Dior color amarillo de dos piezas y accesorios de Tiffany & Co para esperar el resultado final a su nominación a Mejor Actuación de una Actriz en una Película - Musical o Comedia por la cinta The Menu.

anya taylor-joy and malcolm mcrae at the #goldenglobes pic.twitter.com/BlbX6iG40C — best of anya taylor-joy (@anyafolders) January 11, 2023

