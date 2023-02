¿Les creemos? Aclaran todo sobre la supuesta novia de Leonardo DiCaprio de 19 años

Leonardo DiCaprio fue visto con la modelo de 19 años Eden Polani y se habló una vez más de la teoría de que prefiere a mujeres menores de 25.

Al parecer Leonardo DiCaprio ya se está dando cuenta de su extraño patrón de elegir mujeres menores de 25 años como parejas y conquistas a sus casi 50 años.

Y es que luego de haber sido fotografiado con la modelo israelí Eden Polani de 19 años, los internautas dieron el grito en el cielo, pues aseguraron que el actor cada vez más va bajando el rango de edad y eso está muy mal, ya que en un futuro puede traerle muchos problemas.

Tras la controversia de la foto viral de Leonardo DiCaprio y Eden Polani durante la fiesta de lanzamiento del álbum de Ebony Riley en Los Ángeles, ‘alguien’ saltó en su defensa para desmentir los rumores de que se trata de su nueva novia.

De acuerdo con E! News y People, una fuente cercana al actor, quien supuestamente estuvo en el mismo evento, dijo que la foto fue una ‘casualidad’, pues simplemente coincidieron en aquel momento y se sentaron uno junto al otro.

‘Da la casualidad de que Leo y Eden estaban sentados uno al lado del otro en la fiesta y estaban en el mismo grupo. El hecho de que Leo pueda estar hablando o sentado con una chica no significa que esté saliendo con ella’, afirmó.

Hasta ahora ni el actor ni la modelo han hablado para aclarar los rumores, sin embargo, el mundo entero ya los tiene en la mira.

Antes de la polémica, se vio al actor de Once Upon a Time in… Hollywood asistir solo a varios eventos como la Fiesta del Mejor Artista Nuevo de Spotify el 2 de febrero y la fiesta “Party For No Reason” de The Chainsmokers un día después.





