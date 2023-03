Lily Collins vivió una relación violenta; las que tuvimos un ex así la entenderemos perfecto

El ex de la actriz la ofendía y manipulaba, al punto de hacerla sentir ‘pequeña’

Cuántas veces no hemos cerrado los ojos por creer estar enamoradas o sentir que no merecemos más…

‘Soportar’ es un verbo que no debería existir en nuestra vida porque no estamos hechas para eso, venimos a triunfar, amar y ser amadas, que nos escuchen y no nos tachen de ‘locas’ al expresarnos.

Lilly Collins es una de las miles de mujeres en el mundo que han experimentado en carne propia una relación violenta, o lo que ahora maquillan diciendo que es algo ‘tóxico’.

Así como muchas de nosotras, la actriz quería que su ‘príncipe azul’ permaneciera a su lado por siempre, sin importar nada, ni siquiera el renunciar a su esencia para convertirse en un títere que sólo sabía decir ‘sí’.

La violenta relación de Lily Collins

La famosa contó que cuando era adolescente tuvo un novio al que creyó amar como nunca lo había hecho; sin embargo, el sentimiento no era recíproco. Él era un manipulador, controlador que le decía cómo actuar, vestir y hasta quién ser.

“Él me eligió (…) yo sólo quería ser lo que él quería que fuera: ‘Haz esto, no hagas lo otro, esto puedes vestirlo, esto no. Fue un control y abuso emocional”, contó una ocasión en el podcast ‘We can do hard thing’, de Glennon Doyle.

Ella estaba confundida. Por un lado, su corazón palpitaba con la esperanza de ‘va cambiar porque me ama’, pero su cuerpo le gritaba que ese no era su lugar.

La protagonista de ‘Emily in Paris’ explicó que la violencia en su relación iba subiendo de tono y comenzó a experimentar cambios físicos como mal aspecto en la piel, ataques de pánico e incluso, infecciones de riñón.

Es increíble el daño que una persona puede causar a otra, sobre todo si es a quien le abres tu corazón y dedicas parte de tu vida.

Lily Collins no sabía cómo hablar sobre lo que estaba pasando, pero cada día era peor. Había “mucho abuso verbal y emocional, donde me hacía sentir pequeña. Usaba palabras muy feas para referirse a mi vestimenta, incluso me llamaba p*ta”.

Afortunadamente, la actriz cayó en cuenta de que las acciones de su ex pareja no eran normales, así que pidió ayuda a los profesionales.

“Lo único positivo fue el efecto dominó que causó en mí y que pedí ayuda psicológica, porque necesitaba hablar de ello, tenía mucha rabia”.

Hay quienes dicen que ‘el tiempo cura todo’ y probablemente uno puede sentirse mejor, aprender hasta de las peores cosas y lo más importante, reconocer el gran valor de cada uno como persona; sin embargo, hay heridas que al recordar cómo se hicieron, llegan a doler otra vez.

“Me di cuenta de que aún lo siento, a pesar de que han pasado diez años (…) aún salta una alarma y miedo que me transporta a ese momento, a pesar de tener ahora una relación sana”, dijo Collins.

Una nueva oportunidad al amor

Sí, no es fácil volver a empezar y dar una nueva oportunidad al amor, pues el miedo de que pase lo mismo siempre se hace presente, pero no es imposible. La persona ‘indicada’ es aquella que te ama, respeta, confía, te apoya y con quien puedes ser tú misma.

Lily Collins es una mujer extraordinaria que trabajó mucho para recuperar ese amor propio que le arrebataron, ahora vive enamorada de un amor bonito que realmente la valora y la ama como lo merece.

En septiembre del 2021, la actriz se casó con Charlie McDowell, asegurando que nunca se había sentido tan plena y feliz.

“Lo que empezó como un cuento de hadas es ahora mi realidad para siempre”.

