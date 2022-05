Mientras Karol G triunfó en Coachella, Anuel AA le envió fuerte mensaje

La colombiana tuvo una de sus mejores presentaciones en Cochella; Anuel AA no soportó.

Karol G y Anuel AA mantuvieron una de las relaciones más importantes y famosas del género urbano, por lo que su inesperada ruptura a mediados de 2021 sorprendió a sus fans, quienes aún no pueden superar del todo aquel romance.

Después de diversos rumores de regreso, el cantante anunció formalmente una nueva relación con la cantante dominicana Yailin La Más Viral a principios del 2022, la cual sorprendió a todos en el momento que incluso hubo un anillo de compromiso de por medio.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Luego de que Anuel AA y Yailin La Más Viral se convirtieran en una de las parejas más polémicas del momento por la forma tan apresurada de llevar su relación, apuntando incluso que el puertorriqueño no podía olvidar a Karol G e imitaba diversos gestos que tuvo con ella en su nueva relación, la colombiana lanzó un tema que hizo pensar a muchos que era dedicada a su ex.

Karol G lanzó la canción “Mami” con Becky G, cuya letra de desamor menciona una traición y un amor tóxico que los fans inmediatamente relacionaron con Anuel AA. “Llorando estabas tú y como no te seguí, andas comiéndote a otras pero estás pensando en mí”, se escucha en uno de los versos que corresponden a la llamada “Bichota”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Con solo unos meses de estreno, la canción inmediatamente se convirtió en una de las más importantes de Karol G por lo que en su actuación triunfal en el primer fin de semana del festival Coachella fue inevitable que ésta sonara, para lo que incluso convocó en el escenario a Becky G.

¿Qué dijo Anuel AA de Karol G?

Tras la presentación de Karol G en Coachella, en la que la colombiana llevó en el corazón (y estilismo) los colores de su país y que además puso a vibrar a todos los asistentes, considerada una de las más importantes de la colombiana, Anuel AA hizo una sospechosa publicación horas después, que inmediatamente los fans relacionaron con el triunfo de su ex.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

A través de sus Instagram Stories, el puertorriqueño escribió: “Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que estoy estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene”.

“Y ya... esa es la única reacción mía que van a tener!!! Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar”, agregó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En otra historia, escribió: “Si la gente supiera”, para concluir con una publicación más en la que notificó: “Ahí tienen noticia para toda la semana”.

Después de la presentación de la Bichota en Coachella, acá les dejamos la reacción del ex novio ardido porque sabe que nunca va a lograr algo así. Anuel, ya suelta a Karol G, becerro🤡🤡🤡. #BICHOTELLA pic.twitter.com/dLcxAEICgS — Dylan (@d_x0lan) April 18, 2022

Las palabras de Anuel AA fueron directamente relacionadas con lo que Karol G dice en la canción “Mami”, lo cual abrió la conversación en redes sociales, y cuya mayoría de comentarios asumen que el puertorriqueño no pudo soportar el éxito que tuvo su ex en Coachella.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Por el momento, Karol G no ha prestado atención a los comentarios de Anuel AA, e incluso ha señalado en redes sociales que su presentación en el famoso festival fue un sueño hecho realidad, aludiendo que también ha sido una de sus mejores presentaciones.

Podría interesarte