Quién es Jeremy Renner, el actor de ‘Avengers’ que sufrió un accidente

Jeremy Renner ha demostrado estar hecho para cada proyecto en el que ha trabajado.

Quién es Jeremy Renner, el famosos actor de Marvel que, recientemente, sufrió un delicado accidente que puso su vida en riesgo, posteriormente, fue trasladado en avión al hospital y el personal médico ha reportado que se encuentra delicado pero estable.

Y es que Jeremy Renner es uno de los Avengers más interesantes de las cintas, a sus 51 años ha mantenido una carrera muy sólida y ha demostrado estar hecho para cada proyecto en el que ha trabajado, dejando muy claro la calidad que tiene como artista a lo largo de treinta años.

Quién es Jeremy Renner

Jeremy Renner es originario de Modesto, California, lugar en el que nació un 7 de enero de 1971, desde muy niño quiso dedicarse a la actuación e inició su carrera a mediados de la década de los noventa en producciones pequeñas pero que, sin duda, le abrieron muchas puertas

Jeremy tiene 51 años de edad (casi 52) y su fama se elevó luego de interpretar al agente Clint Barton, mejor conocido como Hawkeye en el universo de Marvel, sin embargo, su carrera va mucho más allá pues ha recorrido un camino de treinta años de trayectoria y otros éxitos que forman parte de su trabajo en el cine y la televisión.

Renner debutó en 1995, protagonizando la comedia National Lampoon’s Senior Trip, un rodaje adolescente en la que le dio vida a Mark “Dags” D’Agostino; aunque fue una cinta bastante criticada, fue ésta la que le dio la oportunidad de iniciar su carrera y ser integrado a otras producciones.

Luego de algunos papeles secundarios, Jeremy interpretó a nada más y nada menos que a Jeffrey Dahmer en 2002, actuación que fue muy bien recibida, incluso le dio su primera nominación a los Premios Independent Spirit como Mejor Actor. Un año más tarde, el actor de Hollywood protagonizó S.W.A.T junto a Colin Farrel, trabajo que, sin duda, lo llevó a ganarse un gran reconocimiento.

Otra faceta del actor es que también se ha desempeñado como cantante y en 2005 lanzó su tema ‘I Drink Alone’, que fue parte del soundtrack de la cinta North Country, misma en la que participó.

Su primera nominación al Oscar fue en 2008, gracias a la cinta The Hurt Locker, sin embargo, no ganó la estatuilla. Su segunda nominación a la Academia fue en la categoría Mejor Actor de Reparto gracias a su participación en The Town.

El actor de Hollywood trabajó junto a Tom Cruise en 2011, en Misión Imposible: Nación Secreta, entre otras cintas de acción como El legado de Bourne, Hansel y Gretel: Cazadores de brujas, entre otras. En el mismo 2011, Jeremy se integró al universo de Marvel como el agente Barton en ‘Thor’ para después hacer su aparición oficial en The Avengers.

Vida sentimental de Jeremy Renner

Jeremy ha sido uno de los actores que intenta tener su vida personal en privado, sin embargo, eso no lo ha salvado de que salga una que otra noticia a la luz. En 2014 el actor se casó a escondidas con la actriz Sonni Pacheco, con quien de hecho comparte una hija de nombre Ava Renner, sin embargo, diez meses más tarde a la boda, la actriz canadiense solicitó el divorcio. Desde entonces, ambos actores tuvieron varios encuentros en los tribunales, pues Pacheco ha declarado en varias ocasiones que Renner sería un hombre violento, incluso que la ha amenazado de muerte y tiene pensamientos suicidas.

De acuerdo con varios medios, según los documentos judiciales que fueron presentados en 2019, la actriz afirmó que en ocasiones Jeremy Renner se apuntó con una pistola en la boca y la amenazó de suicidarse, por desgracia, en una ocasión el actor habría disparado al techo de la habitación mientras su hija estaba dormida. Sonni también aseguró que la niñera fue testigo del suceso y escuchó al actor la amenaza contra su esposa.

“Este es un asunto que debe decidir el tribunal. Es importante tener en cuenta que las dramatizaciones hechas en la declaración de Sonni son un relato unilateral hecho con un objetivo específico en mente”, declaró el equipo de Jeremy.

Actualmente, el actor protagonizar la serie Mayor of Kingstown y se dice por ahí que su nombre será parte de la siguiente entrega de Avengers: The Kang Dynasty, por supuesto, como el mismo Hawkeye que, de acuerdo con algunos rumores, actualmente se encuentra en etapa de preproducción.

