Timothée Chalamet: Todos los romances y noviazgos que ha tenido el actor

El actor estadounidense es uno de los más populares de Hollywood.

Timothée Chalamet tiene un gran grupo de seguidoras alrededor del mundo. El actor estadounidense-francés se ha colocado como uno de los más talentosos y atractivos de Hollywood.

Además de tener grandes filmes dentro de su carrera como The French Dispatch, Dune y Call me by your name, el intérprete de 26 años que incluso ya fue nominado al Premio Óscar, es un icono de la moda y en la alfombra roja ha seleccionado outfits que rompen las reglas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No es de extrañarse que Timothée se haya convertido en una de las celebridades más populares de Hollywood, lo cual hace que sea buscado por los medios, así como por los Paparazzi que siempre están en busca de captarlo en situaciones de su vida cotidiana, principalmente con alguna novia.

Por esta razón, te contamos quienes son las novias y los romances que ha tenido el actor.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Lily-Rose Depp (2018-2020)

La primera novia oficial de Chalamet fue Lily-Rose Depp, su coprotagonista en la película de Netflix de 2019 “The King”. Fueron captados besándose en la ciudad de Nueva York y en 2019 una fotografía que fue tomada por los paparazzi mientras ambos disfrutaban de una tarde en un yate en Italia, le dio la vuelta al mundo.

Después de dos años de estar junto a la hija de Johnny Depp, el actor quedó soltero en abril de 2020, aunque no habló sobre las razones del porqué terminó su relación.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Eiza González (2020)

Poco tiempo después de que acabara su noviazgo, fue captado besándose con Eiza González en Los Cabos. Al parecer la actriz mexicana fue un romance fugaz, ya que esta fue la única aparición que tuvieron, y jamás hablaron de lo ocurrido.

Sarah Talabi 2022

En la edición de este año del festival Coachella, el actor fue sorprendido besándose con la modelo Sarah Talabi. A pesar de que las fotos se hicieron virales, no se sabe si tienen una relación y así como es el intérprete con su vida privada, es muy poco probable que hable de ello.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO













Podría interesarte