Se divorció tras 40 años de matrimonio y demuestra que fue la mejor decisión de su vida

Una TikToker de la tercera edad está demostrando que los divorcios y rupturas de pareja sí pueden ser positivos.

Dicen por ahí que más vale tarde que nunca y sí...

Una clara muestra de ello es la mujer de la tercera edad que está demostrando que su divorcio tras 40 años de matrimonio fue lo mejor que le ha pasado, ya que ahora vive plena, feliz y puede hacer lo que le plazca sin ser juzgada.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria conocida como @aidasedanolaabuela publicó un video en el que contó que cosas tan simples como ir al supermercado le resultaban un martirio cuando iba con su esposo, pues él la cuestionaba sobre la comida que le gustaba y terminaban comprando solo lo que él quería.

‘...que él se encargue de poner lo que quiera en el mercado, porque, por ejemplo, si yo quería un melón, ‘¿y tú para qué quieres un melón? A mí no me gusta’, entonces, no lo poníamos, y ahora que vengo al mercado y puedo escoger naranjas, manzanas y comerme lo que yo quiera estoy feliz’, dijo.

Un difícil divorcio que le dejó mucha felicidad

La mujer aseguró que separarse tras tantos años de casada no fue fácil, sin embargo, ahora está muy feliz.

‘La verdad que fue muy difícil a mi edad después de tantos años de casada dejar el matrimonio, pero miren ahora donde estoy... puedo andar por los pasillos el tiempo que me dé la gana, agarrarlo, si son tomates, si son manzanas, jugos, lo que yo me quiera tomar. Ya no tengo quién me diga ‘hágalo, no lo hagas, siéntese’'.

También mencionó que pese a que ahora está haciendo ajustes con su dinero porque solo vive de su pensión ahora está plena, duerme bien y está saludable.

De abuelita a sabia TikToker

Luego de ver el éxito de sus videos, la señora Aida se convirtió en toda una TikToker que, gracias a su sabiduría y experiencia, ahora da consejos a otras mujeres sin importar su edad.

Por ejemplo, una usuaria le escribió que deseaba mucho que su esposo regresa con ella a lo que contestó que toda decisión es válida, ya que cada quien vive las consecuencias, sin embargo, aconsejó que si esa persona regresa después de un tiempo, no encuentre a la misma persona que dejó.

‘¿Pero saben qué les pido, por favor, por favor? Que no encuentre la misma mujer que dejó... Que las encuentre dinámicas, arregladas, con un propósito, que las encuentre estudiando algo, que las encuentre sabiendo que ustedes pueden con él o sin él hacer de su vida una cosa maravillosa... Empiecen por amarse así mismas y ahí empieza el cambio’, dijo.

