Ahora puedes encontrar a tu Daenerys o Jon Snow en una app de citas

Las menciones del spin-off de Game of Thrones se triplicaron en las biografías de los usuarios que buscan a su media naranja.

Al buscar una pareja, una de las primeras cosas que atraen a cualquiera, además de su forma de ser, mentalidad o su físico, son sus pasatiempos, tipo de música que le gusta o hasta las películas y series que está viendo al momento, pues éstas se convierten en el perfecto pretexto para iniciar una interesante conversación que los lleve a dar un siguiente paso.

Eso lo saben a la perfección los usuarios de Tinder, quienes tras la llegada del spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, no dudaron en plasmar en sus biografías su gusto por la serie con la finalidad de encontrar a su media naranja.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El volumen de menciones de House of the Dragon en las biografías de la app de citas incrementaron desde octubre de 2021 y ganó aún más fuerza desde julio de 2022 al acercarse la precuela que cuenta la historia de los Targaryen.

Dichas menciones, prueban sin duda que la serie está en boca no solo de los millennials, sino también dentro de la Gen Z, quienes actualmente son los que más usan las apps de citas para encontrar una pareja. Lo curioso de ello, es que los hombres de ambas generaciones son los que más han mencionado a House of the Dragon en 2022 y las mujeres entre los 18 y 25 años más a Game of Thrones.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y ahora la buena noticia es que si en tu caso quieres encontrar a tu Daenerys o tu Jon Snow que también sea fan de las series para comentar sus emocionantes episodios, puedes ingresar a la pestaña que dice Explorar dentro de la app para luego ir al mosaico “Entusiastas de la TV”. Justo ahí es donde puedes ubicar a tu próxima media naranja a la que le gusta lo mismo que a ti.

Podría interesarte