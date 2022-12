Ahora ya puedes reservar una noche en Hobbiton de ‘El Señor de los Anillos’

Viaja a la Tierra Media para conocer el icónico Hobbiton de la película ‘El Señor de los Anillos’ que estará disponible en Airbnb.

Cuando se estrenó la película ‘El Señor de los Anillos’ una de las cosas que más llamó la atención de sus fans -además de su historia- fueron las curiosas casitas donde vivían los Hobbits. Por eso, atendiendo al sueño de los seguidores de la saga, por primera vez Airbnb los transportará a la Tierra Media, es decir, a Hobbiton.

Para celebrar el décimo aniversario de El Hobbit, la plataforma de hospedaje ofrecerá la oportunidad de tener una exclusiva estancia en el icónico set de Hobbiton en Nueva Zelanda. Lo mejor es que los viajeros no solo podrán vivir en la locación original, sino también podrán explorar el detrás de cámaras de la trilogía cinematográfica.

De acuerdo con el sitio, Russell Alexander invitará a los huéspedes a la propiedad de su familia para vivir como Bilbo Baggins en La Comarca™ para pasar la noche en este icónico lugar de película ubicado en una granja en los campos de la región neozelandesa de Waikato.

Alexander recibirá tres estancias individuales de dos noches para un máximo de cuatro huéspedes a un costo de $6 dólares más impuestos y tasas por noche, es decir, poco más de 100 pesitos mexicanos, ¡una verdadera ganga! Eso sí, debes tomar en cuenta que si eres de México u otro país tendrías que planear tu viaje a Nueva Zelanda y quizá ese sí te saldría carito. Pero si ya lo tenías planeado y además eres fan de la saga, este es un notición para ti.

Tendrás acceso a los 44 agujeros de los Hobbits, The Millhouse, The Green Dragon Inn y otros lugares imperdibles de la obra de J.R.R. Tolkien y además podrás disfrutar de un banquete nocturno y los Second Breakfast™ y Elevenses™ servidos diariamente. También tendrás la oportunidad de hacer una visita privada tras bastidores al set de rodaje de Hobbiton y ser parte de la decoración intervenida por director creativo de las trilogías, Brian Massey, la cual incluye un rincón de escritura del personaje de Bilbo Baggins.

Eso sí, este lugar de encanto tiene sus reglas que incluyen: No hacer fiestas, no se permiten mascotas y nunca te rías de los dragones vivos...

Cómo reservar

Hobbits, elfos y magos podrán solicitar una de las tres reservaciones el miércoles 14 de diciembre a partir de las 11 am en airbnb.com/hobbiton . Las estancias de ocupación máxima de cuatro personas tendrán lugar del 2 al 4 de marzo, del 9 al 11 de marzo y del 16 al 18 de marzo de 2023.

Los huéspedes deben tener un perfil verificado, un historial de opiniones positivas y ser mayores de 18 años.

Recuerda que eres responsable del viaje y transporte desde y hacia Auckland, Nueva Zelanda. Se proporcionará transporte de ida y vuelta en coche para el trayecto de dos horas entre el aeropuerto y la propiedad.

