Cárcel y pena de muerte: Las extremas sanciones que el gobierno de Qatar impone a la comunidad LGBTQ+

El Mundial de Qatar se ha visto envuelto en polémica debido a la intolerancia que se vive en el país.

A solo unos meses de que se lleve a cabo el Mundial de Qatar 2022, el país anfitrión se ha visto envuelto en la polémica, debido a su intolerancia con la comunidad LGBTQ+.

Nasser Al Khater, director ejecutivo de la Copa Mundial de la FIFA en dicha nación, aseguró en una conferencia de prensa que todos los fanáticos serán bienvenidos, siempre y cuando respeten las tradiciones del país.

“Me gustaría asegurarle a cualquier aficionado, de cualquier género, orientación (sexual), religión o raza que tenga la seguridad de que Qatar es uno de los países más seguros del mundo, y todos serán bienvenidos aquí”, precisó.

Pero agregó que “Las demostraciones públicas de afecto están mal vistas, no es parte de nuestra cultura, y eso aplica a todos”.

Por esta razón la Federación Europea del Deporte Gay y Lésbico, se ha quejado de que no existen garantías de que Qatar sea un país seguro para la comunidad.

Cabe destacar que en este país no solo las muestras de afecto están prohibidas, sino la homosexualidad es considerada un delito.

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA por sus siglas en inglés), el artículo 296 del Código Penal de Qatar limita las muestras de afecto público entre personas LGBT+, así como cualquier expresión de la orientación sexual.

Los castigos varían, pero por tener una relación entre personas del mismo sexo la pena es de hasta 3 años, por otro lado, los miembros de la comunidad que se dedican al trabajo sexual pueden recibir una sentencia de 10 años de cárcel.

La prisión no es la única sanción, ya que según la ILGA, Qatar se rige bajo la ley de la Sharía, la cual es practicada por muchas familias conservadoras, que al enterarse de que alguno de sus hijos varones es gay, pueden lapidarlo o enfrentarlo a la pena de muerte, sin recibir castigo por parte de las autoridades.

BBC Mundo publicó recientemente una entrevista con el primer hombre qatarí que salió del clóset, el cual confesó que huyó de su país, debido a que sabía que en Qatar sería asesinado si su familia se enteraba de su orientación sexual.

“Conozco a personas gays que ni siquiera saben que otras cerca de su círculo también lo son, pues es muy peligroso para una persona LGBT+ conocer a otra”, declaró.

También señaló que no piensa regresar a Qatar ya que ha recibido amenazas de muerte.

“Creo que mi propia familia me mataría por lo que estoy haciendo. Hay gente que me dice en Instagram que si pongo un pie allí me ayudarán a conocer a Alá”, declaró.













