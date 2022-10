Carrie Bradshaw debió elegir a Aidan o a ella misma, pero no a Big

La serie nos quedó mucho a deber con la elección final de Carrie Bradshaw, pero también la secuela nos abre una posibilidad del esperado reencuentro.

El eterno debate de si Carrie Bradshaw debió elegir a Aidan Shaw o quedarse con Mr. Big, es algo que sigue generando controversia entre las y los fans de Sex and The City, que no estuvieron muy contentos por cómo terminaron las cosas entre los protagonistas.

Ahora, con el esperado regreso de And Just Like That, que estrenará la segunda temporada el próximo año, una de las noticias que más emocionaron a los seguidores, fue la de que el actor John Corbett, quien interpreta a Aidan, sí volverá con su personaje.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Todavía no sabemos cuál será su participación, pero tal vez los guionistas por fin nos escucharon y nos darán ese final que muchos esperamos.

¿Carrie debió elegir a Aidan?

Pero regresando a los episodios de la serie original que se transmitió en la década de 1990, una de las grandes molestias que nos quedaron, fue la manera en la que Carrie trató a Aidan el tiempo que estuvieron juntos, en las dos ocasiones.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No se trata de romantizar al personaje masculino, él también tenía varios defectos, como que se molestaba demasiado cuando Carrie fumaba, pero si algo es seguro, es que le ofrecía estabilidad, cariño, libertad y además una relación sana.

Desde que empezaron a salir, ella quería hacer drama por todo, incluso en un episodio lo trata mal, solo para admitir que estaba acostumbrada a que sus relaciones fueran un caos y por eso sentía que estaba mal que con Aidan todo fuera por buen camino.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

A pesar de que la pasaban muy bien, él se llevaba de maravilla con sus amigas, y le daba su espacio, Carrie comenzó a sentirse asfixiada, más cuando Aidan se ofreció a hacerle reparaciones en su casa, que ok fue algo invasivo, pero eso no era pretexto para que ella saliera huyendo a engañarlo con Big, cuando además estaba casado.

Al final se sintió mal, le confesó todo a Aidan, y todavía esperaba que él la perdonara como si nada, cosa que no pasó y ahí ella cayó en depresión.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Después pasó medio año, lo volvió a buscar, le rogó que regresaran, además de que le dijo que ya estaba lista para comprometerse, le advirtió que seguiría siendo amiga de Big aunque él sabía de las infidelidades y de nuevo quedó mal, le canceló el compromiso. Fin de la historia.

Sabemos que Carrie no debía casarse aunque ya hubiera aceptado, todos siempre podemos cambiar de opinión, pero resulta contradictorio, que con la persona que mejor la trató en toda la serie y de la que decía estar muy enamorada, fue al que peor trató.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Además después de su ruptura, se embarcó en otras relaciones, en las que buscaba que se comprometieran con ella, incluso hasta se conlflictuó por que Aleksandr Petrovsky no quería tener hijos con ella y le dedicaba más tiempo a su carrera que a su relación.

Por eso cuando eligió a Big después de que él la traicionó cientos de veces, nunca quiso comprometerse con ella, además de que solo la buscaba para su conveniencia, nos dejó con una gran decepción.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En primera, porque reforzó la idea de que el amor es difícil, doloroso y debes pasar por un camino tortuoso, sino no es real. Además dejó esa lección que enaltece las relaciones tóxicas y te dice que si aguantas faltas de respeto durante más de una década por una sola persona, tal vez en algún momento cuando ya te sienta perdida, se dará cuenta de su error y terminarán juntos.

Por otra parte, muestra que las relaciones sanas nos “aburridas” y que una mujer debe quedarse a fuerza con un hombre, para que su historia de éxito esté completa.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Carrie pudo quedarse con Aidan, si lo que buscaba era una relación sana y alguien que se comprometiera, pero si al final decidió que siempre no, hubiera estado mejor sola, trabajando en sí misma, dedicandose a su columna y sus amigas, y quizá en un futuro pudo encontrar de nuevo a un buen compañero, en lugar de darle oportunidad a quien la humilló por años.

Podría interesarte