Paso a paso: técnica para besar bien

Cómo besar bien, es una inquietud completamente normal y humana. No tienes nada de qué avergonzarte. Besar es parte de la intimidad y es un acto completamente placentero, sí que lo es, por ello debes disfrutar de ese pequeño arte y no angustiarte por si eres buen besadorx o no. Sin embargo, si eres primerizx o quieres mejorar tu técnica has llegado al lugar indicado.

Una gran historia comienza con un beso, un buen beso, claro, y hacerlo tiene su chiste, pero no te preocupes, tú te encargarás de encontrarle ese sentido. Nosotros te podemos guiar con uno que otro truquito que te será de gran ayuda, pero debes enfocarte únicamente en tu placer y en el de tu pareja para encontrar el beso ideal.

Asegúrate de que este beso sea consensuado por ambas partes

Debes tener 100 por ciento de seguridad de que darás ese paso con esa personas especial, aunque la palabra se diga con facilidad, se tata de acto de conexión y, obvio, placer. Y para hacerlo aun mejor, lo ideal es que las partes involucradas estén de acuerdo y seguros de que disfrutarán juntos de este pequeño placer de la vida.

Ahora sí, ¿listx? Prepárate para el beso

Mantén seguridad, coquetea y deja que coquetee contigo; hagan contacto visual, jueguen con su cabello y ríanse juntos. Muerde tus labios, juega con la lengua y eleva la tensión; acércate y vuelve a alejarte, toca sus manos y presta atención a su lenguaje corporal. Cuando sientas que es hora y que están más que enlazados, entonces deja que suceda.

Despacio, no debes correr

Esto es lo que lo hace divertido, mucho, de hecho. Tómalo con calma, deja que tus labios se adapten a los del otro y encuentra tu ritmo. Si empiezas de forma agresiva o intensa, puede ser un poco raro y probablemente no les guste. Así que vayan de lento y suave, a apasionado y sensual.

Tu boca suave y relajada todo el tiempo

Trata de hidratar tus labios antes, relaja la mandíbula y la boca; abre un poco los labios y no los frunzas, a nadie le gusta besuquearse con la boca dura. Trata de que los besos sean profundos y muy suaves… ah, algo importante, trata de controlar la saliva.

Hora de cambiar la velocidad

Ahora sí, siguiente fase. Gradualmente aumenta la velocidad un poco y usa diferentes grados de presión, cambia el enfoque de los labios, jueguen con la postura de sus rostros, agrega uno que otro ligero mordisco e intercambia una sonrisa coqueta. Y lo más importante, diviértete.

No todos los besos son en los labios

Sí, besar los labios del otro es delicioso, pero también existen otras zonas que pueden ayudar mucho. Deja que las bocas se alejen unos segundos y besa la mandíbula, el cuello, los ojos, la mejilla y/o la nariz, hay muchas opciones, así que disfrútalas todas. Asimismo, puedes preguntarle a tu pareja si tiene alguna zona erógena, eso te ayudará como guía y trazar tu recorrido de besos.

¿Y la lengua?

La lengua es una gran compañera a la hora de besar, siempre y cuando la sepas usar. No te presiones, esto se va dando poco a poco hasta que descubras tu ritmo. Mantén tu lengua ligera y divertida, y no es necesario que ocupes toda, jueguen y presta atención a las señales que te mande tu pareja, esto te ayudará mucho para que sepas cómo conducir la intensidad del beso.

No lo pienses tanto, sólo hazlo y disfrútalo

Relájate, no te atormentes. Los besos fluyen y se dan por sí solos, ésa es la manera correcta de besar, dejando que se dé poco a poco. Trata de mantenerte en un estado de relajación, consiguiéndolo, sentirás el placer de inmediato.

Háblalo después

Obvio eso está bien, no tienes nada de qué avergonzarte. Háblalo con la otra persona y comenten lo que les gustó, lo que no les gustó y lo que les gustaría. La plática no tiene que ser cuadrada, puedes hacer comentarios coquetos como “me encantó que me mordieras el labio”. La retroalimentación puede ser de gran ayuda y les ayudará a descubrir su propio ritmo.

No hay una guía que te indique con precisión cómo besar correctamente porque se trata de algo subjetivo, algo que surge en el momento y que vas disfrutando mientas lo descubres. No te angusties, los besos se dan de forma natural, así que sólo debes disfrutarlo.

