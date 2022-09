Cómo hacer una mochila de emergencia y lo que no te puede faltar en ella

Si aún no tienes una mochila de emergencia, esta es tu señal para empezar a armarla y tenerla siempre lista.

Ante un desastre natural, todas las familias deberían tener al menos una mochila de emergencia estratégicamente colocada en un lugar accesible de la casa. La idea es que esta ayude a sobrevivir en los días siguientes a un sismo, inundación o actividad volcánica. Si aún no la tienes, nunca es tarde para comenzar a armarla y a continuación te decimos lo que debe llevar.

¿Qué debe incluir una mochila de emergencia?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, esto es lo básico que debe incluir:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

- Una linterna con pilas. Los desastres naturales pueden dañar las instalaciones de luz, por lo que es crucial contar con una. Puntos extra si es de las que se cargan con el movimiento, para no depender de las baterías.

- Radio que no requiera de señales de TV ni Internet. Para mantenerse informados cuando todas las otras comunicaciones fallan.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

- Agua. Envases de agua no gasificada.

- Alimentos no perecederos. Comida enlatada, de preferencia que no pesen mucho, sean de tamaño personal y que no requieran de otras herramientas para abrir.

- Ropa abrigadora. Cobijas, impermeable, zapatos extra, calcetines y un cambio de ropa completo, por si la que llevas se moja.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

- Encendedor o cerillos.

- Silbato. Este es muy importante en caso de cualquier desastre, si llegas a necesitar ayuda. Es fácil de cargar, no necesitas nada más que tu aliento y puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

- Copias de tus documentos importantes o una USB donde los lleves todos escaneados.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

- Copia de las llaves de tu casa. Nunca sabes si tendrás que salir corriendo de casa, cuando es probable que olvides o pierdas las llaves. Lleva siempre una copia en la mochila.

- Papel higiénico y toallitas húmedas.

- Medicinas y leche. Si hay bebés en la familia, querrás llevar lo básico como biberones, papillas, leche en polvo y pañales. También si hay personas que sigan algún tratamiento médico específico, incluye sus medicinas en la mochila de emergencia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

- Dinero en efectivo.

¿Dónde debo colocar la mochila de emergencia?

Lo ideal es que la mochila se encuentre siempre lista y cerca de la entrada de tu casa, para que puedas tomarla de camino a la salida. Cenapred también recomienda que esta sea de algún color llamativo y, si se puede, reflejante. Así será más fácil de ubicar y encontrarla.