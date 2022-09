Cosas desesperadas que hacemos cuando nos aplican ghosting

Para estas alturas, ya todos estamos familiarizados el tema del ghosting, incluso la mayoría lo ha sufrido o en el peor de los casos lo ha aplicado. Sabemos que esta práctica es una de las mas odiadas por casi cualquier persona.

El ghosting, es la cruel manera que aplica tu cita, ligue, novio, ex novio de desaparecer de tu vida sin previo aviso. No importa si llevaban semanas saliendo, incluso meses. Este individuo con poca responsabilidad afectiva, nunca te avisa que ya no quiere nada, y de un día para otro se va, sin decir absolutamente nada.

De acuerdo con Elizabeth Nava Catalán, psicoterapeuta especializada en relaciones, las mujeres o los hombres que aplican esta técnica de desaparecer sin previo aviso, son personas que le huyen a las confrontaciones y no sienten empatía por la persona con la que estaban teniendo una relación, por lo que es mejor, por más difícil que parezca, agradecer que se fueron de nuestras vidas.

Por otro lado, explicó que quien padece el ghosting, se queda con una sensación de culpa, al pensar que algo hizo mal para que el otro desapareciera, por lo que comienza a aparecer cierta ansiedad por intentar contactar a la persona que huyó, algo que no es recomendable, ya que si se están alejando de esta manera de tu vida, lo mejor es tratar de salir adelante.

Sabemos que el ghosting es horrible, te deja con miles de dudas, además de inseguridades por volverlo a sufrir.

Por esta razón enlistamos las cosas que todos hemos hecho cuando nos aplican esta lamentable técnica.

Buscar a la persona desesperadamente

Ok, sabemos que quieres respuestas de por qué desapareció sin dejar rastro, pero la persona que te hizo esto se comportó de una manera horrible, si se alejó es porque no quiere saber nada de ti, así que lo que menos debes hacer es buscarlo por todos los medios posibles.

Recuerda que si alguien no tuvo la empatía suficiente para avisarte al menos que ya no quería nada contigo, lo mejor es no volver a contactar con él o ella.

Ni se te ocurra enviar mensajes de otro número, si es que te tiene bloqueado, o pedirle la cuenta de Facebook o Instagram a tu amigo para contactarlo por ahí.

Stalkear

Quizá quieres encontrar alguna pista de por qué se fue sin avisar, pero lo mejor es no estar revisando sus redes sociales (si es que no te bloqueó de todos lados), ya que puedes enterarte de cosas que no te van a gustar. Además para qué dedicarle tiempo a una persona que no tuvo la decencia de despedirse y te dejó con pensamientos de culpa e inseguridades.

Culparnos de todo

Cuando vemos que ya nunca nos van a contestar, llega ese sentimiento de culpa y empezamos a analizar cada acción que tuvimos con esa persona por más insignificante que fuera.

La realidad es que quizá nunca vas a saber por qué te dejó de hablar de la nada, y aunque hubieras hecho algo malo, la manera en la que alguien termina con otro demuestra quién es verdaderamente.

De nada va a servir que te estés martirizando todo el día, pierdas el tiempo y agobies a tus amigos sacando teorías locas de lo que hiciste para que esa persona te bloqueara sin previo indicio.

















