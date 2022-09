Nos mintieron: El instinto maternal no es natural, es un mito inventado por los hombres

Durante siglos se ha difundido la idea de que las mujeres tienen la necesidad de ser convertirse en madres, algo que biológicamente no existe.

Es muy común escuchar que cuando una mujer expresa sus dudas o su decisión definitiva por no tener hijos, la mayoría de las personas a su al rededor tratan de convencerla de que en algún momento “su instinto maternal” saldrá a la luz y querrá embarazarse, incluso aseguran que solo vive una etapa, por lo que cambiará de opinión o se arrepentirá de no tener descendientes.

Lo mismo sucede con las mujeres que sí son madres, a las que se les ha inculcado tanto el mito del instinto maternal, que prácticamente se les adjudica la mayor responsabilidad con los bebés, así como toda la culpa si algo sale mal en su educación.

De acuerdo con expertas de la Universidad Nacional Autónoma de México, este supuesto instinto es solo una construcción social que fue difundida a lo largo de la historia por los hombres que se encontraban en el poder.

Patricia Bedolla, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, aseguró que “hoy se puede hablar de que el amor maternal tiene niveles, que puede ir de querer mucho a no amar nada a sus hijos”.

En un comunicado difundido por la Máxima Casa de Estudios agregó: “Si realmente fuera instinto, sería impensable que una madre dejara a su hijo dentro de un bote de basura o que pasaran por duros procesos de fertilidad, como la implantación de óvulos fecundados, con tal de ser madres”, indicó.

La especialista señaló que gracias a este mito, muchas mujeres que son madres, se sienten culpables cuando sufren la maternidad y todo lo que implica, ya que de acuerdo con las ideas que se han inculcado, todas tenemos ese sueño y nacimos para eso.

“Debe quedar claro que no sólo son madres, sino mujeres que ante la maternidad entran en contradicción por una serie de exigencias impuestas por la sociedad. Se trata de “máscaras” que se le imponen a esta condición, cuando en realidad implica esfuerzos, renuncias, conflictos, enojos, responsabilidades y frustraciones”, dijo.

La creación del “Instinto maternal”

Desde los primeros hombres y los registros de cómo funcionaba la estructura social de los humanos, así como de las primeras formaciones del concepto de familia tal y como lo conocemos hoy en día, se ha relegado a la mujer a cuidar a los hijos, así como hacer labores domésticas.

En la década de 1800, Charles Darwin cambió el enfoque de la religión a la biología, y a pesar de la publicación de la Teoría de la Evolución, la cual resultó toda una revolución en su época, la realidad es que reafirmó las nociones bíblicas de la inferioridad de la mujer y estableció la idea de que su función principal es tener hijos y cuidarlos.

Otro factor que contribuyó a que las mujeres redujeran su existencia a solo ser madres y creerse que su función era esa, ha sido el capitalismo, el sistema con el que nos hemos regido por años, en el que los hombres tienen la mayoría de los puestos de poder.

En nuestra sociedad las mujeres que deciden tener hijos, saben que las oportunidades laborales se reducirán, debido a que ellas son las que deben pasar por el parto, recuperarse, amamantar al bebé y otras tareas complicadas que requieren de mucho tiempo y esfuerzo.

Lo lamentable es que no existen aún suficientes políticas laborales que sean justas con las mujeres que son madres o que también impliquen una inclusión de los hombres como responsables de la paternidad y no solo como “ayudantes” de sus parejas a la hora de criar un hijo.

La aclamada filósofa francesa Simone de Beauvoir reflexionó sobre este mito en su ensayo El Segundo Sexo. Es en el capítulo llamado La Madre, es en el que abunda más acerca de este tema.

“En virtud de la maternidad es como la mujer cumple integramente su destino fisiológico; esa es su vocación “natural”, pero ya se ha dicho que la sociedad humana no está abandonada solo a la naturaleza, y en particular desde hace un siglo, la función reproductora ya no está determinada a un azar biológico, sino que está controlada por la voluntad”, explicó.

Por su parte, la escritora Chelsea Conaboy, quien se especializa en estos temas, publicó una columna para The New York Times en la que señaló los errores de Darwin en su teoría de la Evolución.

“Las mujeres están especializadas para cuidar a otros humanos y los hombres para competir con ellos. Por ese hecho básico, los hombres alcanzan una “eminencia superior” en prácticamente todas las cosas, desde el uso de sus sentidos hasta la razón y la imaginación”, escribió el científico en su reconocido texto.

Conaboy también expresó las dificultades a las que se enfrentan las madres respecto a la crianza de los hijos.

“El mito del instinto maternal otorga una primacía a las madres biológicas, lo que sugiere que las rutas hacia la paternidad se dividen en dos categorías: ‘natural’ y ‘otra’. Sostiene ideas obsoletas sobre la masculinidad que les enseña a los padres que son secundarios (asistentes, niñeras) y alienta a las madres a verlos de esa manera también”, explicó.

