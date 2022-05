En qué debes fijarte para que tu relación sea sana si volviste con tu ex

Algunos creen que no es bueno regresar con el o la ex, sin embargo, si deciden darse una segunda oportunidad es importante hablar para no repetir patrones dañinos que los separaron.

Las relaciones de pareja pueden llegar a ser lo más bello o lo más complicado, pues al tratarse de personas que viven en mundos completamente diferentes, o se fusionan y terminan siendo el uno para el otro o al contrario, se dan cuenta que no tenían nada que hacer ahí.

Muchas veces, la idealización de una pareja termina mal, ya que cada quien tiene distintas visiones, gustos y forma de ser, sin embargo, hay quienes logran superar cada ‘obstáculo’ y viven una historia de amor digna de cuento de hadas.

Y así como cada uno de nosotros tenemos nuestras propias historias del pasado, hay que reconocer que siempre hay un ex que se convierte en ‘un fantasma’ en nuestro corazoncito que no lo olvida. Bueno, quizá no siempre, pero muchas veces caemos en la curiosidad de: ¿Qué pasaría si regresáramos?, ¿sería lo mismo de antes?, ¿seríamos el amor de nuestras vidas, es decir, sería ‘para siempre’?

Hay quienes lo intentan y logran consolidar historias hermosas de amor y hay quienes terminan repitiendo los mismos patrones que hicieron que terminaran, pero, ¿esto se puede evitar? La respuesta es sí y no. No existe un manual que diga cómo llevar una relación de cuento, pero sí hay conductas de madurez emocional que se pueden adoptar para finalmente tener eso especial con ese alguien especial, aunque se trate de tu ex.

Un estudio de la National Library of Medicine encontró que los hombres están más dispuestos a volver con sus ex novias, mientras que las mujeres (especialmente aquellas con más formación e independientes) no, ¿será?

Con todo esto, algunos expertos aseguran que las personas que regresan con la o el ex encuentran la ventaja de ya conocer a la persona.

“Puede haber algunas ventajas reales en conocer bien a una pareja antes de volver a intentar una relación a largo plazo”, dijo Michael McNulty, terapeuta de parejas en Chicago y formador en el Instituto Gottman.

Pero, ¿en qué debes fijarte para que tu relación sea sana si volviste con tu ex? Toma nota:

1. Tu pareja y tú están dispuestas a modificar actitudes que afectan la relación.

2. Ya no discuten de las mismas cosas de ‘siempre’.

3. Ahora entablan conversaciones asertivas que los hacen crecer como pareja.

4. No se enfocan en errores del pasado, sino miran hacia el futuro.

5. Cuando tienen un desacuerdo lo afrontan con madurez y apertura.

6. Tienen límites sanos.

7. No tratan de modificar sus personalidades o formas de ser.

8. En caso de identificar algo que sí es posible cambiar, lo platican y llegan a acuerdos.

9. Se apoyan y tienen los mismos valores, sueños y metas.

10. No se juzgan.

