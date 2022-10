Enviar mensajes o responder stories cuenta como infidelidad, aunque lo nieguen

Depende de los acuerdos que tenga cada pareja, pero existen ciertas señales que pueden ser consideradas una falta de respeto.

Cuando comenzamos una relación amorosa con alguien, es importante establecer acuerdos con los que ambos estén satisfechos. Ya sea que establezcan la monogamia, el poliamor, la libertad de tener sexo con otros, etc. Las dos partes siempre deben estar 100% conformes, para que no existan mal entendidos o situaciones que lleven a una situación en la que se pierde el respeto.

Un tema que siempre causa polémica, es el de establecer lo que se considera como infidelidad, ya que para muchos existen gestos que no consideran como una indiscreción y para otros sí.

Antes de la llegada de las redes sociales, parecía que la interacción sexual con otra persona que no era tu pareja, era la única forma de no serle leal, pero en la actualidad, tenemos otra forma de relacionarnos y queramos o no, las redes sociales ya forman parte de una extensión de nuestra vida, por lo que la manera en la que interactuemos puede perjudicar a nuestras relaciones.

Lo primero que hay que aclarar es que este texto no defiende el hecho de que haya personas que controlen la vida de sus novias o novios, tampoco está a favor de revisar los celulares o pedir contraseñas de redes sociales, y mucho menos de “prohibirle” cosas al otro como interactuar con personas del sexo opuesto o no poder asistir a fiestas si su pareja no va, ya que estas cosas son violencia emocional.

¿Qué se considera como infidelidad en estos tiempos?

Seamos realistas, Instagram nos abre la posibilidad de interactuar de manera fácil con muchas personas, incluso la mayoría de relaciones amorosas ya empiezan por ahí (o en las apps de citas), por eso encontrar ciertos rastros de tu pareja en las redes sociales puede causar inseguridades.

De acuerdo con expertos en psicología, los emojis ya se han convertido en un elemento más de nuestro lenguaje, además existen códigos con los que nos relacionamos en estas aplicaciones, por lo que algunas interacciones pueden ser tomadas como faltas de respeto.

Si por alguna desafortunada razón tuvimos acceso a los mensajes de whatsapp o de Instagram de nuestra pareja y notamos que reacciona a stories de otras u otros con fueguitos, corazones o incluso les hace cumplidos coquetos, puede ser una señal de alarma. No se diga si la conversación ya lleva a querer ver a esa otra persona o proponerle encuentros sexuales.

Quizá nunca se concreten, pero el hecho de hacerlo a las espaldas de tu pareja, y además de una manera constante, cuando ya se nota un interés más allá de por medio, si es un indicio de que podrías caer en una infidelidad o que descaradamente buscas un encuentro con otro, sin que tu novia o novio se entere.

Hay que recordar que una de las principales señales de que le gustas a otra persona en la era de las redes sociales, es responderle la storie con este tipo de emojis.

Lo mismo pasa con las conversaciones de whatsapp, no se trata de que tu pareja ya no pueda tener pláticas chidas con alguien más por esta aplicación, sino que cuando los mensajes con esa otra persona que no es su amiga o amigo se vuelven muy constantes, dejan de atenderte a ti por esa conversación, e incluso se mandan mensajes de coqueteo, la situación puede ser algo que indica busca algo más allá de una simple interacción en la web.

Según los expertos, aquí hay que poner un límite, ya que no se debe interpretar esto como trasgredir la privacidad, libertad y redes sociales de nuestra pareja, ya que eso no es sano y nos puede envolver en dinámicas de violencia.

Lo que hay que establecer y platicar, es si nosotros estamos de acuerdo con esto y si esa interacción que parece “inocente”, no es una señal de que nuestra pareja en realidad sí está buscando algo más allá que una simple amistad.

Para muchos, depende de la intención que se tenga con estos mensajes, para saber si es infidelidad o no, pero en definitiva el hecho de que no se llegue a concretar el encuentro, no quiere decir que no es una falta de respeto.

“No sé si llamarle infidelidad como tal, pero está cañón que el concepto de relación de algunos hombres o de amor consista sólo en reprimir sus impulsos sexuales hacia otras chicas. O sea, creo que muchos ven ya como logro el limitarse a las reacciones o mensajes y no a dar el siguiente paso, que ya es tener sexo con ellas y por eso creen que no están siendo infieles”, asegura Gabriela, una joven de 27 años que trabaja como reportera.

“Creo que mandar fueguitos o eso a veces ya es hasta en automático. Siento por el mood en el que estamos en redes ya, pero, si ya se van a allá y platican y se interesan, etc. ya es otra cosa”, dice Edgar, quien se dedica al marketing digital y tiene 30 años.

" Yo creo que infidelidad ya es cuando hay un interés profundo, hay encuentros, etc. Las pláticas en redes no tanto, pero dependiendo la intención y que se busque con eso. Por ejemplo a mí los likes o cosas así no me parecen tan relevantes, pero sí he notado un patrón en los hombres que lo hacen como para decir “aquí estoy” y no está nada chido. También depende si se esconden para hacerlo o no”, compartió Sofía, una médico veterinaria de 33 años.

Al final depende de la comunicación, el respeto y la confianza que se tengan, así como los acuerdos que establezcan, para que ninguna de las dos partes se sienta traicionada. Aunque algo es seguro: si coquetea con otras u otros en redes, propone encuentros y tienen una relación monógama, tal vez deberías pensarlo dos veces.

















