Japandi Style, qué es y cómo decorar tu cuarto así de ‘aesthetic’

Si quieres iniciar en el mundo del minimalismo y buscas decorar tu casa con este estilo, vas a amar el Japandi Style.

Hay que aceptarlo, desde que Marie Kondo llegó a nuestras vidas por allá del 2019 con la serie de Netflix donde demostró la importancia de adaptar en el día a día una filosofía minimalista, muchos de nosotros nos cuestionamos la manera en cómo queríamos decorar el hogar, pues captamos a la perfección el mensaje de ‘menos es más’ y comprobamos esa no tan loca teoría de que la energía que se genera dentro de casa tiene mucho que ver con los objetos, muebles y cosas que tenemos dentro de ella.

Pero, ¿quiénes realmente adoptamos este estilo de vida? Es probable que pocos, ya que se tiene la idea que una decoración minimalista no solo requiere de un ojo estético con la capacidad de descubrir la belleza en lo simple, sino también de una buena inversión de dinero, y claro, de tener el valor para tirar a la basura o regalar todo aquello que ya no queremos o necesitamos para no tenerlo amontonado en el rincón de las cosas viejas.

La buena noticia es que como todo esto se puso de moda, ya existen estilos decorativos que sí o sí llegaron para quedarse porque son bastante bonitos y muy aesthetic como el Japandi Style.

¿Qué es el Japandi Style?

El estilo japandi es una tendencia de interiorismo que inició hace 150 años gracias a la mezcla de estilos en decoración entre Dinamarca y Japón, es decir, lo escandinavo ligado al minimalismo que al mismo tiempo es funcional, práctico, relajante, estético, bonito y cálido para hacerte sentir muy bien dentro de casa con unos toques de wabi-sabi.

¿Qué es wabi-sabi?

Wabi significa “la elegante belleza de la humilde simplicidad”, y Sabi “el paso del tiempo y el subsiguiente deterioro”. Es un término que se originó en el taoísmo en China y luego se transmitió al budismo zen que encuentra belleza en la naturaleza y lo orgánico.

¿Cómo nace el estilo Japandi?

Una de las principales características del Japandi Style es el de tener muebles y objetos inspirados en la naturaleza y por lo tanto sus materiales en gran medida son de madera tallada por artesanos, ya que desde que nació el estilo cuando varios arquitectos, artistas y diseñadores daneses viajaron a Japón para buscar ideas, se valoró mucho la creación y procesos.

¿Cómo decorar tu cuarto con el estilo Japandi?

- Lo primero que debes hacer es mantener tu espacio muy limpio e iluminado, además de que debe estar perfectamente ventilado.

- Elige colores neutros como blanco, negro, gris, café o beige. Sí puedes agregar toques de color sutiles como una gama de azules o verdes, sin embargo, no debes saturarlo y debes darle prioridad a lo simple.

- Decora los rincones con objetos de materiales de madera o colores naturales. Puedes usar sillas de fibras naturales, telas como el lino, adornos en cerámica, piedra o bambú.

- ¿Amas las plantas? Este estilo le dice sí a lo natural, solo recuerda no saturar tu cuarto como si fuera una jungla y solo dale un toque ligero con un par de planthijas.

- No olvides no saturar y darle tu toque.

