Lanza tutorial en TikTok de “cómo ir a Tepito sin ser asaltado” y le llueven críticas

“Tienen que pensar que eres barrio”, dijo la joven TikToker en el video que se hizo viral.

TikTok se ha convertido en uno de los medios preferidos para subir contenido (literal) de todo tipo como divertidos tutoriales en los que los TikTokers reciben comentarios positivos o en los que a veces no les suele ir tan bien por causar polémica como le pasó a Ana Cisneros Simg, conocida en la plataforma como @anacsimg.

La joven compartió un tutorial de “cómo ir a Tepito sin morir” en el intento y sin ser asaltado y todo lo que comentó en su video viral causó opiniones divididas entre los internautas, pues entre sus tips dijo que “para que no piensen que eres fresa, sino que eres barrio, no debes usar cubrebocas”, además de “ir en tus peores fachas”.

Para la joven fue toda una experiencia visitar esa zona en la Ciudad de México que tiene fama de ser insegura, ya que comentó tener mucho miedo y por ello una de sus primeras recomendaciones fue asistir con otra persona.

“Recuerden que aquí hasta los perros asaltan”, dijo.

Durante su recorrido, la joven mostró algunos puestos de ropa, comida y bebida, perfumes, lencería y hasta a un policía comprando piratería.

“Aquí el truco está en actuar como sin nada y como si fueras súper barrio”, dijo.

Con todo y su miedo, la TikToker se mostró maravillada ante todas las cosas que venden ahí y comentó que todo es muy barato. Incluso se detuvo en un puesto para comprar ropa.

“Yo ando en el mejor shoping de mi vida, o sea, al mejor precio”, comentó.

Una vez que se fue de Tepito, la joven comentó una cosa que no le gustó, y fue que estaban vendiendo cachorritos. Explicó que ella quería grabar, pero el vendedor no la dejó.

“Esas son las cosas feas, pero también hay cosas cool como que te hacen las uñas, la pela, y todo está súper barato. Yo quería grabar mucho más, pero la verdad tenía muchísimo miedo, porque como hay muchas cosas ilegales ahí, no sabía si me podían hacer algo... El truco es actuar normal, no te lleves nada lujoso, y tú finge que sabes bien qué ped* y que eres de ahí”, finalizó.

Aunque posiblemente su intención no era causar polémica, fue inevitable que sucediera y los internautas hicieron varios comentarios al respecto.

“Jamás pasa eso, los mismos tianguistas te cuidan, los que roban no son de ahí, la gente de Tepito es bien trabajadora, saludos”; “Hahaha otro tip... la gente no habla tipo así”; “Y ella grabando con su iPhone 13 pro Max”; “Se te nota desde el principio que no eres de ahí, además no es la zona brava jejeje pero excelente intento”; “Jajajaaj no tienes idea de lo que dices”; “Eso era antes ahorita ya van hasta actores y famosos a comprar”; “Y quien dice que asaltan... Es un lugar como cualquiera...Cómo les gusta hacer polémica”, fueron algunos de los comentarios.

