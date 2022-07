La foto en la que Maya Hawke demostró el increíble parecido con su madre, Uma Thurman

La estrella de Stranger Things es hija de la protagonista de Kill Bill y del actor Ethan Hawke.

Maya Hawke se convirtió en una de las actrices favoritas de Hollywood por su personaje de Robin en Stranger Things. Además, la joven de 24 años también está construyendo su carrera en la música y hace unos días estrenó en video musical de su canción Thérèse.

Maya nació en “la realeza” del mundo del espectáculo, ya que es hija de Uma Thurman y de Ethan Hawke, dos de los actores más aclamados de la historia del cine contemporánea.

La icónica pareja que surgió gracias a la película Gattaca de 1997 fueron los encargados de heredarle la belleza y el talento a su primogénita que nació en 1998, mismo año en el que se casaron.

Sin duda los padres de “Robin” han sido cómplices para que la actriz decidiera plasmar su talento en los escenarios y frente a las cámaras, al igual que su hermano menor.

Si bien esta emblemática pareja no duro hasta el año 2005, de cierta forma nos dejaron algo que siempre será de ambos: el ingenio de Maya Hawke. Pues ella dice que desde niña se vio rodeada de comunicación hacia el arte como una herramienta de conexión con sus padres.

Este fin de semana, Maya y su padre Ethan Hawke fueron el foco de atención para los fans, quienes aseguran que la estrella en ascenso tiene un gran parecido con su madre, pues tras posar en la alfombra roja, llovió la nostalgia de los amantes de la joven pareja de los 90´s por el exagerado parentesco que tiene la actriz con Thurman.

Para algunos admiradores de la actriz de Pulp Fiction y su ex marido, la también cantante es el vivo retrato de su madre con esos ojos y esa sonrisa que la caracterizan.

Maya y Ethan se asociaron para presentar una serie de proyectos en los que la modelo dice estar agradecida por que sea su padre quien influyera en su lado creativo en la música y su madre quien le brindara amor hacia la naturaleza gracias a sus místicos poderes, esto haciendo alusión a su nuevo álbum “Moss” que llegará en septiembre de este año y que está inspirado en sus padres.

“Mi mamá realmente me presentó a la naturaleza”, dijo Hawke en la entrevista. “Mi mamá es una jardinera extraordinaria. Todas las referencias a la naturaleza que escuchas en el disco provienen de ella y de su relación con el norte del estado de Nueva York. Mi mamá tiene una especie de sensibilidad mística cuando se trata de la naturaleza y eso sigue siendo una base increíble”. fuerza en mi vida”, declaró Maya en una entrevista para la revista As If Magazine.

El actor y escritor estadounidense Ethan Hawke también habló sobre su relación con Maya y dice que está orgulloso de la inteligencia que rodea a su hija, pues no teme en pedirle consejos pues ella ha crecido en el medio y sabe muy bien de qué se trata.

“Bueno, ella es realmente inteligente. Ha pasado por muchas cosas en su vida... no es fácil crecer con padres con paparazzi siguiéndote”, declaró en otra entrevista para Los Ángeles Times.

