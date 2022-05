Mexicana revela cuánto dinero gana en China enseñando español e inglés

La TikToker contó que con una licenciatura en México ganaba muy poco dinero, así que decidió mudarse a China.

En México tener un trabajo que nos guste y que sea muy bien remunerado desafortunadamente es casi como un ‘sueño guajiro’, es decir, poco probable, así que muchos mexicanos deciden hacer todo lo posible por viajar a otros países para emprender una nueva vida aunque eso implique alejarse de la familia o los amigos.

Este tema que ha generado conmoción en el mundo, ha llevado a algunos trabajadores o TikTokers a mencionar el salario que ganan para informarnos (o deprimirnos gg), como ya lo vimos con la azafata mexicana que dijo cuánto dinero gana al año o el joven estudiante que en sus ratos libres se dedica a hacer dominadas en el semáforo para obtener más ingresos.

En esta ocasión el turno fue de la usuaria conocida en TikTok como Lindo Loto, quien reveló cuánto dinero gana en China enseñando español e inglés. La TikToker dijo que a pesar de que en México contaba con una carrera universitaria y con tres idiomas certificados, el salario que ganaba hace más de 10 años no le alcanzaba, ya que era de 6 mil pesos al mes.

Preocupada por sus finanzas personales, comenzó a leer el libro llamado ‘Pequeño cerdo capitalista’ y ahí aprendió varios consejos para ahorrar, pero aún así no lograba hacerlo pese a que no pagaba renta en aquel entonces porque vivía con sus papás e incluso hacía cosas para ganar dinero extra.

Fue así que @lindoloto decidió mudarse a China para emprender una nueva vida. Encontró trabajo una semana después de algo que no era su carrera, pero decidió hacerlo. Se trataba de dar clases tanto de inglés como de español.

La joven reveló en su video viral que lo que ganaba dando clases de idiomas eran 600 yuanes la hora, es decir, 1,780 pesos mexicanos en una hora, lo que quiere decir que en 5 horas podía ganar 8,900 pesos, mucho más de lo que ganó en México en un mes.

“Hay muchas razones por las que en México y Latinoamérica no obtiene el dinero suficiente para procurarse a ellos y su familia, pero porque no queramos no es una de ellas”, dijo.

