Microblading: qué es, precios y riesgos

Te decimos todo lo que debes saber sobre el microblading, la famosa técnica para embellecer las cejas.

Tener cejas bonitas y está de moda y no, no hablamos de esa rara tendencia noventera en la que solían estar mega depiladas casi apunto de desaparecer, sino ahora la belleza se encuentra en lo poblado y tupido para dar una mirada más profunda y sexy.

Para lograr eso, uno de los métodos más usados en los últimos años es el microblading, una técnica que embellece las cejas de manera permanente, o al menos sí unos cuantos años si se cuida muy bien.

¿Qué es el microblading?

El microblading es un tratamiento estético no invasivo que logra dar forma, volumen y simetría a las cejas que consiste en trazar en la epidermis con ayuda de un lápiz, aguja especial y pigmento pelo por pelo para dar así el efecto de ceja natural.

En pocas palabras, se inyecta el color deseado en la capa más superficial de la cejas y el efecto ‘pelo a pelo’ da una apariencia natural.

Este procedimiento suele durar un par de horas y ojo, debe realizarlo una persona experta en el tema, con alta experiencia y con un certificado que la avale. Por eso es muy importante que antes de acudir a cualquier lugar te informes.

¿Quién se puede hacer un microblading?

No todas las personas son candidatas y por ello siempre se evalúan, sin embargo, la mayoría de las personas que se han hecho un microblading suelen tener unas cejas muy delgadas, poco definidas, caídas o asimétricas, ya que esta técnica puede corregir todo esto, aportando una mirada más estética.

¿Cuánto dura un microblading?

Depende de la ‘mano’ de la persona que lo realizó, pero generalmente puede durar hasta un año o más, siempre y cuando se realice un segundo retoque, que por lo general es necesario un mes después para seguir el tratamiento. Y es muy importante que sepas que al inicio las cejas se verán mucho más oscuras, pero después de que se cae la costra se van aclarando y tornando un aspecto natural.

¿Cuánto cuesta el microblading?

Los costos varían según el lugar y la especialista, pero debes saber que no es un procedimiento barato y si en un lugar te lo ofrecen así, lo mejor que puedes hacer es dudar un poco y acudir a uno donde esté balanceado la calidad y el precio.

En un lugar de renombre pueden costar de los 8 mil a los 12 mil pesos, pero puedes encontrar otros sitios más económicos y buenos.

Riesgos del microblading

Si no te cuidas bien las cejas después de realizarte un microblading o incluso no te lo realizaron bien o el sitio no tiene la higiene adecuada, los posibles riesgos pueden ser:

- Reacciones alérgicas

- Infección

Recuerda que el lugar que decidas debe contar con las medidas necesarias de higiene y debe mostrarte sus materiales esterilizados y siempre deben tener a la vista un certificado de que se trata de un centro autorizado.





