“Nepo Babies”: Celebridades que tienen padres famosos y heredaron su talento

Algunos artistas fueron privilegiados de nacer en familias que ya tenían fama.

La fama es un objetivo que muchas personas persiguen a lo largo de su vida, ya sea en la actuación, el arte, la moda o la literatura, por lo que cobrar relevancia y construir una carrera prestigiosa suele costar mucho trabajo, ya que la competencia es brutal.

Por fortuna (solo para algunas personas), existen celebridades que nacieron en “la realeza” del mundo del espectáculo, por lo que conseguir un lugar en Hollywood o en los círculos más prestigiosos de la cultura o el modelaje resulta más sencillo.

¿Qué son los Nepo Babies?

En los últimos años hemos sido testigos de famosas y famosos que empiezan a despegar en su carrera artística y que después nos enteramos que son hijos de estrellas consagradas o miembros de dinastías de la farándula.

A estas personas se les llama “Nepo Babies” un término que hace referencia al nepotismo, es decir la preferencia que reciben algunos para conseguir algún empleo o proyecto debido al privilegio con el que nacieron. Un ejemplo claro es Kylie Jenner que nació en el clan Kardashian cuando ya estaba consagrado.

Aunque se suele creer que estos famosos solo alcanzaron el éxito debido al nepotismo, existen algunos que sí tienen talento y que las conexiones de sus padres solo les han ayudado a demostrarlo de una manera más rápida y aquí los enlistamos.

Maya Hawke

La actriz que interpreta a Robin en la exitosa serie de Stranger Things, es hija de dos super estrellas: Uma Thurman (Kill Bill) y Ethan Hawke (Before Trilogy).

Los famosos estuvieron casados por casi 5 años, pero la relación no funcionó y se divorciaron, aunque de este matrimonio nació Maya, quien además de ser actriz, tiene un proyecto musical el cual acaba de estrenar en plataformas de streaming.

Zoë Kravitz

Es hija del rockero Lenny Kravitz y de la actriz Lisa Bonet. A sus 33 años, Zoë ha demostrado sus dotes como intérprete al aparecer en cintas exitosas como X-Men: primera generación, así como cat woman en la última entrega de Batman.

Kaia Gerber

La it girl favorita de los últimos años, siguió los pasos de su mamá, la super modelo Cindy Crawford.

En distintas ocasiones Kaia ha demostrado que heredó la belleza de su famosa madre, de quien parece un clon, ya que tienen un gran parecido físico. Además la joven de 20 años ya ha modelado para grandes marcas como Chanel, Calvin Klein, Versace, Valentino y Tom Ford.

Colin Hanks

Es el hijo mayor del icónico actor Tom Hanks y de su primera pareja, la actriz Samantha Lewes, quien murió de cáncer en 2002.

Colin ha participado en decenas de filmes como King Kong, Destino Final, Jumanji: Welcome to the jungle, pero sin duda el mayor éxito lo ha tenido en la televisión con papeles en importantes series como: The O.C, Mad Men, Fargo y NCIS.

