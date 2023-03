Tenemos que hablar de la extraña obsesión de los fans de Apple que acumulan cajas de productos

¿Por qué guardan las cajas de productos Apple? Hay toda clase de mitos y teorías al respecto.

Si algo nos ha regalado Internet es la posibilidad de saber que no somos los únicos bichos raros obsesionados con algo.

A juzgar por tweets, memes y TikToks es claro que hay toda una legión de fans de Apple con una inexplicable ansiedad de conservar las cajas de sus dispositivos.

¿Por qué guardar las cajas de productos Apple?

Las razones son tan variadas como las personas que las conservan, pero una muy común es el miedo a perder la garantía o el acceso a soporte técnico.

Llamé a Soporte Técnico de Apple para preguntar si esto es real. De hecho, aproveché porque de hecho mis AirPods dejaron de funcionar y me preocupaba que no los recibieran en la Apple Store por haber desechado el empaque.

¿Entonces son necesarias las cajas de Apple? No. La persona que muy amablemente me atendió por teléfono (ajá, llamé como una boomer) me dijo que no es necesario conservar la caja ni en el caso de los AirPods ni en el de algún otro dispositivo o producto de Apple. Solo me recomendó tomar una foto de la información de la etiqueta de la caja.

Para que en una Apple Store reciban tus dispositivos Apple solo necesitas una identificación y contar con las credenciales y accesos para acceder. Es todo.

Otras razones para guardar cajas de Apple

Al explorar en foros y redes sociales, encontré coincidencias. Básicamente son seis las posibilidades.

Para coleccionarlas: genuinamente los fans de Apple quieren guardar los empaques por el gusto de conservarlos, contemplarlos y en algún momento resguardar los dispositivos en sus cajas originales.

Para presumir: Dicen que hay personas que incluso las tienen a la vista en libreros.

Para venderlas: Hay un modesto mercado de interesados en comprar empaques por hobby o se cree que también con fines ilícitos como la piratería o la reventa de equipos robados.

Para revender dispositivos en mejores condiciones: Se cree que su vendes tu producto Apple usado en su empaque original podría valer más.

Para bromear: En intercambios o solo por el gusto de hacer enfadar a alguien.

Para alguna manualidad: Pinterest está lleno de ideas para reusar las cajas de Apple, una opción común es como organizador de cajones.

¿Tú tienes alguna otra? Sigamos esta conversación en redes, en Instagram me encuentras como @lasenoritacora.

