¿Qué es el beso de chill?

Un beso de chill es algo así como un beso de broma, un beso que solamente se dan para pasarlo bien y no necesariamente significa algo más.

Un beso de chill es un beso que no va en serio. Los besos pueden significar compromiso, una muestra de afecto o deseo. Pero cuando alguien dice que quiere darte un beso “de chill” probablemente te está diciendo que quiere besarte sin que eso signifique nada. ¿Recuerdas el significado de “es de chill”? Pues va por ahí.

La palabra “chill” viene del inglés y es parte de la expresión “chill out”, que quiere decir algo así como “relájate”. En estos tiempos, decir que algo es “de chill” casi siempre va acompañado de un ademán con el puño cerrado y los dedos pulgar y meñique estirados. Seguramente lo has visto en la cultura popular hecho por surfistas, en un gesto que representa la buena onda y la libertad.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Aunque el gesto no es nuevo, la expresión “es de chill” sí lo es. En TikTok, por ejemplo, las generaciones más jóvenes de la app la usan como una forma de “salirse con la suya” después de hacer algo que provocaría fuertes reacciones en sus víctimas (como lanzar una laptop desde un décimo piso o tirarle su jicaleta al piso). Pero si dicen “es de chill”, la otra persona está obligada a tomarlo con buen humor.

Y sí, también aplica con los besos.

¿Cómo es un beso de chill?

Un beso de chill es un beso de broma. Un beso que no necesariamente significa nada más que las ganas de pasarlo bien, sin que haya necesariamente otros sentimientos y expectativas de por medio.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Digamos que, en una situación hipotética, te besas con alguien en una fiesta y después no sabes si aquello fue en serio o no. Si la persona te dice que ese apasionado beso que se dieron fue “de chill”, probablemente te está diciendo que no significa nada y solamente se besaron al calor del momento.

Podría interesarte