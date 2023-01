Qué es el Shinrin Yoku, la práctica japonesa de ‘baños de bosque’

Ir al bosque es reconfortante, pero, ¿sabes de qué se trata el Shinrin Yoku conocidos también como ‘baños de bosque’?

¿Has escuchado hablar de los ‘baños de bosque’ o Shinrin Yoku? Lo más probable es que no, pero te aseguramos que si eres de los que ama hacer paseos regulares en ambientes naturales, quizá sí hayas sido parte de esta práctica japonesa de moda.

Escapar a la naturaleza siempre hace bien y la prueba está en todas las personas que han asegurado sentirse mucho mejor después de una caminata al bosque ya sea solos o acompañados por la familia, los amigos, la pareja o hasta la mascota. Y si bien hacer una caminata entre árboles es muy reconfortante, algo muy interesante es que existe un concepto en Japón cada vez es más conocido en otros países del mundo gracias a sus beneficios.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué es Shinrin Yoku y cuál es su significado?

El Shinrin Yoku o ‘baño de bosque’ se trata de una práctica que consiste en pasear por este ambiente natural con más conciencia, es decir, de una forma contemplativa con el fin de nutrir el alma y sanar.

El término ‘shinrin yoku’ mencionado por primera vez por técnicos de la Agencia Forestal de Japón significa ‘absorber la atmósfera del bosque’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Amos Clifford, fundador de la Asociación de Terapias de la Naturaleza y el Bosque (Association of Nature and Forest Therapy), dijo en una entrevista para BBC que no solo se trata de caminar, si no de tomarse el tiempo para contemplar todo alrededor.

“Se trata de tomarse el tiempo para notar lo que vemos, respirar profundamente, sentir el contacto con el aire, las texturas de las hojas, escuchar el viento entre los árboles, oír los pájaros”, dijo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Este método está inspirado en prácticas budistas y en el sintoísmo, una religión nativa de Japón que venera a los espíritus de la naturaleza.

¿Cómo se hace un ‘baño de bosque?

Los paseos meditativos organizados por los expertos consisten en poner atención a todos los detalles del bosque, es decir, percibir las texturas de las flores, las hojas, los troncos de los árboles, así como también sus aromas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

También, se recomienda escuchar los sonidos mientras se tienen los ojos cerrados en un tipo de meditación.

cerrar los ojos y respirar profundo escuchando al bosque, o tocar la textura de la tierra y los troncos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En pocas palabras, se invita a hacer uso de todos los sentidos.

Shinrin Yoku beneficios

Algunos estudios realizados por científicos japoneses arrojaron que los beneficios de los baños forestales son diversos y por ello recomiendan ampliamente hacerlos.

Los beneficios descubiertos son:

- Fortalecen el sistema inmunológico

- Bajan la presión arterial

- Reducen el estrés

- Reducen las probabilidades de infartos

La ventaja de esta práctica japonesa es que la mayoría de las personas la pueden realizar en cualquier bosque, por ejemplo, si vives en la Ciudad de México puedes ir a algunos parques, el Bosque de Chapultepec, entre otros más.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte