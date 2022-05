¿Qué es la vaginoplastia? Datos y precauciones que debes saber

Las ventajas de una cirugía de este tipo sin duda es elevar la concepción de una misma.

En los últimos años, la cirugía plástica ha tomado gran relevancia para la sociedad, no solamente por un asunto estético sino también por la salud e integridad de cada paciente, lo cual también tiene que ver con el amor propio y aceptación.

Al respecto, platicamos con el Dr. Ricardo Nader, quien realizó sus estudios universitarios como médico cirujano en la Universidad de La Salle.

Con diversos tipos de especialidades, dentro de las que destacan: Cirugía General en el Hospital Español de México (UNAM) y la Subespecialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva en el Hospital General “Dr. Manuel Gea González” (UNAM), nos habló sobre la vaginoplastia y/o reconstrucción vaginal.

Para tener un mayor contexto sobre este tipo de cirugía, nos comentó lo siguiente:

¿Qué es la reconstrucción vaginal?

Es el adecuado restablecimiento de los tejidos genitales. Significa volver a prever de un mejor tono, relleno, turgencia de los tejidos externos vaginales y recobrar la tensión del canal vaginal. En muchas ocasiones, también incluye el aclaramiento del tejido.

¿Quienes se hacen una reconstrucción vaginal?

Los tejidos genitales son estructuras muy sutiles y delicadas que están expuestas a humedad, fricción por la ropa, elongaciones por embarazos, pérdida de su soporte e infecciones, entre otras. Por lo cual, cualquier mujer es candidata a realizárselo.

¿Hay pros y contras?

Las ventajas de una cirugía de este tipo sin duda es elevar la concepción de una misma, pues al tener los genitales adecuados, armónicos y funcionales, le permite a la paciente desarrollar su vida con alegría y seguridad.

¿Hay personas que no deberían realizarlas? ¿En qué caso?

Prácticamente todas las pacientes pueden ser candidatas a operarse, sin embargo aquellas que tienen enfermedades concomitantes o maltratadas en estado aguado como diabetes, hipertensión o incluso algunas que presenten infecciones de manera activa tendrán que ser tratadas primero, estabilizarlas y posteriormente planear las cirugía.

En los últimos años, ¿cómo ha sido el auge de este tipo de cirugía?

Definitivamente, el auge de esta cirugía se da por el avenimiento de una mejor tecnología la utilización de láser, radiofrecuencia, técnicas especializadas de liposucción y lipotransferencia han ayudado a que las mujeres puedan tener unos genitales mas juveniles por más tiempo.

Un ejemplo es cuando los labios menores son prominentes y salen del bolsillo vulvar, por lo que hacen que las pacientes no puedan utilizar ropa cómoda o ceñida he incluso tengan que doblar sobre sí mismos los labios para que no se evidencien tanto y poder utilizarlo o ir al gimnasio con comodidad.

Con el paso del tiempo el tejido pierde tono, capacidad elástica se hace más flácido es en estos casos donde la radiofrecuencia incluso puede estrechar el canal vaginal permitiendo tener una mayor sensación sexual el tejido lo vuelve a reposicionar en el lugar donde anteriormente estaba y esto definitivamente afecta tanto la autoestima como la funcionalidad genital entre muchas otras, el láser por ejemplo nos ayuda para el retiro de estigmas de virus de papiloma humano, verrugas y también co-ayuda para mejorar la tensión y la producción de colágeno de los genitales.

¿Qué recomendaciones se dan a quienes la realizan?

Son cuidados generales y la administración de antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, ungüentos para mantener una buena humectación del área genital y cuando estas son sometidas a estrechamiento del canal vaginal se les sugiere 30 días de reposo intimo después del cual poder reactivar su vida absolutamente normal.

Quienes deben realizar este procedimiento definitivamente son los cirujanos plásticos estéticos y reconstructivos, ya que ellos son los que tienen la capacidad quirúrgica para efectuar cualquier tipo de procedimiento que mejore la función y la estética de los genitales.

¿Cómo influye en la vida sexual de las personas?

Esta cirugía no solo aumenta la percepción íntima y la autoestima de la mujer, si no que también el placer sexual, tanto de ella como de su pareja.

¿A partir de qué edad se recomienda hacerla?

En caso de alguna enfermedad que afecte los genitales o defectos de desarrollo, se sugiere después de los 15-16 años, para garantizar un bien desarrollo psicosexual. Y en otros casos, después de esta edad cuando se percaten de alguna anormalidad o simplemente, cuando rejuvenecer sus genitales después de los 30 años.

¿Qué nos puede contar sobre la vaginoplastia en niñas?

La plastia vaginal en niñas es posible y se realiza en caso de traumatismo o agresión directa. El objetivo en estos casos siempre será el de garantizar un buen desarrollo y las menores secuelas posibles.

Tomando en cuenta los diversos puntos explicados por el Dr. Ricardo Nader, sabemos que este tipo de cirugía plástica es importante no solo en la vida íntima de una mujer sino también para su autoestima.

Para cualquier intervención te recomendamos SIEMPRE acudir con un especialista y de ser posible, escuchar más de una postura. Recuerda que tu salud es primero.

