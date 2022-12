¿Qué significa “beso pero sin la t”?

Si una persona te dijo que la beses, “pero sin la t”, te está proponiendo que se besen.

“Bésame pero sin la t” significa, simplemente, que esa persona quiere un beso. Es una frase que nació con el argot de Internet, específicamente en TikTok y entre la generación Z, que puedes usar para decirle a tu crush que quieres un beso suyo. También se puede encontrar en la variante “bésame pero sin la o”.

Es obvio que la palabra “bésame” no lleva la letra T. Si alguien te comunica eso, te está diciendo que se besen. Tan sencillo como eso.

¿Qué se responde cuando te dicen “dame un beso sin la t”?

Todo depende. Si tú también quieres besar a esa persona, es tu día de suerte. Las letras sobran y aquí esa persona te dice que quiere besarte. Sé feliz. (Aquí te damos algunos consejos sobre cómo besar a una mujer paso a paso).

Ahora, ¿qué pasa si tú le dices “beso sin la t” a la persona que te gusta? Puede que te siga el juego y entienda que estás abierta o abierto a un beso entre ustedes. Pero si esa persona se clava más en el significado del “sin la t” que en el beso, eso te da una pista de qué tan interesada está en corresponderte románticamente.

Toma en cuenta que no todas las personas, hombres o mujeres, podrán entenderlo. A lo mejor esa persona sí quiere besarte y solamente es despistada o no entendió. ¡Y está bien! Si todos comprendieran el juego, quizá no habría necesidad de explicarlo en un texto como este.

Si quieres saber más sobre tipos de besos, te explicamos qué es el beso de mariposa y el significado de que alguien te dé un beso de lengua. Aquí también tenemos todo un ABC de los besos, para que vayas con más experiencia después de que tu crush te proponga que se besen sin la t.

