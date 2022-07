Rebel Wilson nos recuerda que somos más que el número en la báscula con emotivo mensaje

La actriz se sinceró sobre subir de peso en vacaciones y cómo ha aprendido a querer su cuerpo.

Las vacaciones son para relajarse, desconectarse del mundo y disfrutar del momento y eso fue justamente lo que hizo Rebel Wilson. La actriz australiana, quien ha documentado su pérdida de peso en redes sociales, se sinceró y admitió haber subido de peso durante sus vacaciones, pero también nos recordó que el número que se refleja en la báscula no la define para nada.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz reveló que durante sus vacaciones en un resort todo incluido subió casi 3 kilos y “perdió todo el autocontrol que tenía”, pero también dijo que eso estaba bien porque mañana será un nuevo nuevo en el que pueda ir al gimnasio, hidratarse correctamente, comer saludable y sobre todo, amarse a ella misma.

“No ayuda para nada ser duro contigo mismo pero sé lo que es sentirse culpable y no estar bien después de comer demasiado. Pero si eres como yo solo debes saber que TÚ eres más que tu peso, tu peso no te define, solo trata de dar lo mejor de ti para ser saludable y no seas tan dura contigo misma 💗 Sé la mejor versión de ti 💗”, escribió en una de las fotos que subió de sus vacaciones.

Por supuesto que muchos de sus seguidores y amigos de Hollywood reaccionaron a su comentario aplaudiendo el positivo mensaje que había enviado y algunos mencionaron incluso que les hubiera gustado haber tenido un rol como ella cuando pasaron por sus peores momentos en los que no se sentían cómodos en sus cuerpos.

Desde que Rebel Wilson comenzó el proceso para perder peso, ha sido sincera sobre sus motivaciones y desafíos que se ha encontrado. La actriz mencionó que la principal razón fue para someterse a un tratamiento de fertilidad y poder ser madre.

Como ella, celebridades como Camila Cabello y la modelo Ashley Graham se han unido al movimiento de aceptación corporal, cuyo objetivo es empoderar a las mujeres a sentirse cómodas en la piel que habitan, con sus defectos y virtudes.

