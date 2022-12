Se reencuentra con su amor de juventud y se casa con él 60 años después

Una joven contó en un video de TikTok la historia de su abuela, quien se casó a los 80 años con su amor de juventud de 93 años.

No pierdas la esperanza, el amor sí llega cuando menos te lo esperas y llega en el momento perfecto. Al menos eso le pasó a la abuelita de Valen Pesci, una usuaria de TikTok que contó en un video que se hizo viral la historia de su abuela, quien no solo se reencontró con su amor de juventud 60 años después, sino también se casó con él a sus 80 años de edad.

La conmovida nieta, relató en el clip que cuando su abuela era joven mantuvo una relación fugaz con Jacques, un hombre de Bélgica que por trabajo viajó a Buenos Aires, Argentina, pero tiempo después regresó a su país y por ello perdió el contacto con su amada.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cada uno hizo su vida en sus países, se casaron, tuvieron hijos, y de pronto el destino (y la magia de internet) los volvió a unir. Resulta que durante la pandemia ambos se reencontraron en Facebook y tras platicar algunas veces decidieron darse una segunda oportunidad, ya que ambos habían quedado viudos.

Una vez que decidieron reencontrase de nuevo, viajaron e iniciaron una relación que duró 2 años y después decidieron unir sus vidas y casarse a sus 80 y 93 años de edad respectivamente.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Ellos son la prueba de que para el amor no hay edad. Un amor que traspasó todas las fronteras”, escribió la joven, quien compartió fotos de la boda.

Reacciones en TikTok

El emotivo video actualmente cuenta con más de 90 mil reacciones de me gusta y más de 4 mil comentarios que en su mayoría son para felicitar a la pareja.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Y también son la prueba de que podes volver a estar en pareja, tener una familia, pero hay amores que no se olvidan... nunca. Qué hermosa historia”; “El famoso hilo rojo. Felicitaciones, me emocioné mucho”; “Bello ejemplo, el cielo es el límite, a esa edad es posible tenerla ilusión de estar enamorados... Increíble”; “Todavía tengo esperanza amor de mi vida no te tardes”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Y sí... efectivamente ellos son la prueba de que el amor no tiene límites y puede llegar después de varios años.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte