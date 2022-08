5 señales de que estás saliendo con alguien que tiene síndrome de Peter Pan

Algunos hombres nunca crecen (y no nos referimos a la estatura).

Las relaciones de pareja pueden ser complejas y complicadas cuando ambas partes no logran entenderse de alguna u otra forma por diferentes cuestiones que pueden ir desde lo sentimental hasta la forma de actuar individualmente.

Al tanto surgen muchos complejos que pueden agobiar a las dos partes principalmente en una relación heterosexual, entre todos ellos, uno de los más destacados y frecuentes puede ser el síndrome de Peter Pan, que está directamente relacionado con el personaje infantil que adoptó Disney hace muchos años.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué es el síndrome de Peter Pan?

El síndrome de Peter Pan fue por primera vez llamado así por el Dr. Dan Kiley en su libro ‘The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up’, y aunque no está considerado como diagnostico Psiquiátrico, es frecuente percibirlo en algunos hombres.

Aunque también puede ser considerado un termino “gracioso”, lo que caracteriza al síndrome de Peter Pan es que: “Se refiere a cierta manifestación de personalidad de algunos adultos que se comportan como niños o adolescentes sin ser capaces de tomar la responsabilidad de sus actos y la vida adulta”, de acuerdo al sitio del Itae Psicología, el primer centro especializado exclusivamente en el tratamiento intensivo e integral de los Trastornos de Ansiedad, Estrés y del estado de ánimo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De acuerdo al mismo sitio, aquellos que tienen el síndrome de Peter Pan: “Se niegan a crecer, son característicamente inmaduros emocionalmente con una fuerte inseguridad y un gran temor a no ser queridos y aceptados por lo demás”, así como puntualiza que es más frecuente en varones que en mujeres.

¿Estás saliendo con alguien que tiene síndrome de Peter Pan?

¡Ojo! Este artículo no se trata de juzgar a nadie, sin embargo, vale la pena enfatizar en que el síndrome Peter Pan aunque no sea un diagnóstico medico puede ser tan crucial hasta el punto afectar a la otra persona dentro de la relación y a la vez terminar con ella. Por eso, vale la pena identificar que tu date, novio o incluso esposo tiene dicho tipo de personalidad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tiene comportamientos inmaduros e infantiles

La inmadurez una de las características principales. Tanto en temas sociales hasta en temas sexuales puede comportarse como un niño, ¿qué significa eso? Sus acciones no van con su edad y suele reaccionar como pequeño aunque ya sea un adulto hecho y derecho: Hace “berrinches” si algo no le gusta e incluso puede esconderse detrás de excusas para justificarse por alguna falla.

Es irresponsable

Por lo regular, siente insatisfacción constante con lo que tiene, desea tenerlo todo sin ningún esfuerzo. La responsabilidad no es lo suyo: Y eso puede ser desde no aportar significativamente en lo económico hasta no responsabilizarse en las labores del hogar, en caso de que ya vivan juntos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No sabe estar solo

Le tiene miedo a la soledad (pero también a la sociedad) y sin que te des cuenta, te está convirtiendo en su Wendy porque quiere que estés siempre con él, aunque eso implique alejarte de tu propia realidad y actividades.

Narcisista por excelencia

Siempre quiere ser el centro de atención, todo se debe de centrar en él, lo que quiere y necesita. Pide, recibe y critica con poca tolerancia a la frustración.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tiene miedo al compromiso

Así como no se responsabiliza en la vida tampoco se hace responsable de lo que tiene contigo: Quiere que estés con él por ese miedo de estar solo pero no se compromete al cien contigo.

¿A qué se debe el síndrome de Peter Pan?

De acuerdo a Itae Psicología, el síndrome de Peter Pan puede ser consecuencia de múltiples factores y el más importante tiene que ver con la infancia que vivió el susodicho. O pudo ser muy feliz de niño, pues quiere inmortalizar y perpetuar sus recuerdos o también pudo ser completamente infeliz con carencia de afecto y atención.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Existe el síndrome de Wendy?

Sí, el síndrome de Wendy también puede existir y claramente está asociado al síndrome de Peter Pan, sin embargo, lo que caracteriza a las personas que lo padecen, la mayoría mujeres es que manifiestan una excesiva preocupación por los demás aunque eso signifique hacer enormes sacrificios.

Asimismo asumen la figura materna con tal de proteger a los demás, principalmente a su Peter Pan, a quien ve como indefenso y se siente con la responsabilidad de guiarlo y acompañarlo en su camino, aceptando menos con tal de ver bien al otro.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Identificas algunas de las características? Aunque no debes asumir nada solo por identificarte con algún punto, no descartes que tu pareja pueda tener el síndrome de Peter Pan, mientras que tú puedas tener el de Wendy.

Podría interesarte