Señales que indican que debes terminar tu relación de pareja

Si tu relación pasa por esto, lamentamos decirte que es momento de cerrar el ciclo con tu pareja aunque duela.

Es triste y difícil de aceptar, pero también es bastante evidente cuando una relación de pareja ya no da para más e incluso ambos viven situaciones que se sienten como balde de agua fría todos los días dentro de una monotonía que los atrapa y confunde, y que incluso los hace llegar al llamado ‘punto de no retorno’.

¿Qué es el punto de no retorno en una relación?

Un punto de no retorno es aquella situación que marca de por vida a una relación y que por más que se intente olvidar e incluso trabajar con terapia, es imposible de dejarlo atrás, pues la mente, el alma y el corazón ya se dañó y no desea seguir más con eso.

Algunos especialistas dicen que cuando esto sucede se empieza a ver a la pareja con otros ojos y además llegan a la mente pensamientos nunca antes descubiertos. Y ojo, aunque por ahora nos estamos enfocando a relaciones de pareja, esta situación puede aplicar para los amigos, la familia o incluso en el trabajo, como cuando tu jefe o compañeros hacen ciertas cosas que no son agradables o son injustas y éstas cambian tu percepción.

Y es que una cosa es tener problemas comunes que pueden tener solución y otra es cuando realmente pasa algo que te daña para siempre y es difícil de sanar. En este punto, lo mejor es terminar la relación por tu bien y salud mental, pero desafortunadamente hay parejas que no lo hacen ya sea porque piensan que tener hijos de por medio los limita al divorcio o separación o porque existen otros compromisos que deben supuestamente cumplir.

¿Cómo saber si tu relación ya no da para más?

1. Confianza cero

En el pasado compartían secretos y complicidad que los hacía generar una confianza mutua y ahora no sólo omiten información, si no también lo hacen de manera inconsciente como forma de ‘castigo’ para el otro.

Aquí también entra la falta de confianza en el sentido que surgen los celos incontrolables e ilógicos.

2. Pierden el interés

El desinterés es muy evidente, ya no existen mensajitos cariñosos, llamadas, abrazos, besos ni tampoco planes divertidos para el fin de semana.

3. Pasan menos tiempo juntos

Empiezan a aprovechar la vía de escape que puede ser la familia y los amigos, pero de manera no sana, es decir, sólo se les ve con la finalidad de evitar a la pareja.

4. No hay intimidad

Aunque varias parejas sanas pueden pasar por esto, en una situación en la que ya no hay vuelta atrás se pierde definitivamente el interés por tener intimidad. Y ojo, esto no significa que una de las partes esté engañando a la otra persona.

5. Tienen diferencias sin solución

Los problemas son un círculo sin salida que ya nadie tiene la energía ni el interés por arreglar. Cuando hay diferencias irreconciliables, por el bienestar propio y del otro lo mejor es terminar.

6. No tienen metas en común

Llegan a un grado de apatía muy grande que incluso tampoco tienen metas en común como hacer un viaje juntos, comprar un bien, adoptar una mascota, etc.

Debes poner mucha atención a estas señales para no pasar mucho tiempo en una relación donde ni haces feliz a tu pareja y peor aún, donde tú no eres feliz. Recuerda que lo más importante es tu bienestar y una relación de pareja es para crecer en solitario y en común y no al contrario.

