Sharon Tate y Margot Robbie: La extraña conexión con la icónica Barbie Malibu

Ambas actrices tienen una relación en torno a la famosa muñeca.

La Barbie Malibu es una de las muñecas más famosas de la compañía Mattel, la cual lanzó con el objetivo de recuperar su mercado y renovar la imagen que tenía su juguete más vendido, esto debido a que sus modelos tipo pin up ya estaban pasadas de moda.

En 1970 fue cuando se dio este makeover, y Barbie adquirió el pelo largo, grueso y rubio, perdió la coleta y tenía la piel mucho más bronceada, algo que atrajo inmediatamente al público.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Sharon Tate y la Barbie Malibu

Aunque la empresa nunca lo ha confirmado, existen teorías bien fundamentadas de que la Barbie Malibu se basó en la actriz Sharon Tate para obtener la imagen de su nueva muñeca.

La actriz, a la que la secta de Charles Manson asesinó brutalmente cuando estaba embarazada de ocho meses en 1969 del director Roman Polanski, tuvo su primer papel importante en el cine un par de años antes, en 1967, con un personaje llamado precisamente Malibú, en la película No hagan olas.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Es justo de este filme en el que el personaje de la rubia Malibú interpretado por Tate enamora a todos en las playas de California, que los internautas aseguran que sin duda Mattel se inspiró en esta historia para lanzar su Barbie que lleva el mismo nombre que el papel mencionado.

Otra de las coincidencias, es que en dicha película, la protagonista lleva un bikini color aguamarina, al igual que el pelo liso y rubio, el mismo look que llevaría Barbie posteriormente.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Una de las teorías de porqué Mattel nunca aceptó su inspiración en Tate, es debido a que comenzó a recibir críticas por presentar una muñeca en bikini para las niñas, además de que el brutal asesinato de la actriz, no era lo ideal para promocionar un juguete para menores.

Margot Robbie y Barbie

Margot Robbie ha cautivado a sus fans debido a que fue la elegida para protagonizar el filme de Barbie dirigido por Greta Gerwig que se estrenará en 2023.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Parece que la actriz australiana es la imagen perfecta de la famosa muñeca, pero una gran coincidencia, es que Robbie interpretó a Sharon Tate en el filme Once upon a Time in Hollywood, del director Quentin Tarantino.

Podría interesarte